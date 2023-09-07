الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

غياب الرئيس الصيني عن قمة العشرين.. ما الرسائل السياسية؟ محلل سياسي يجيب

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

علق الدكتور جولريز شيخ، المحلل السياسي، على تصريحات وزير الخارجية الهندي بأن غياب الرئيسين الصيني والروسي عن قمة مجموعة العشرين التي تعقد بعد أيام في نيوديلهي أمر عادي ولا علاقة له ببلاده"، قائلاً: "إنه محق بتصريحاته حيث أن هناك الكثير من الجلسات متعددة الأطراف التي سوف تُعقد في الجلسات الرئيسية وعلى الهامش أيضاً". 

وأضاف شيخ خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن السبب الرئيسي لبوتين وشي جين بينغ، وفقاً لمعلومات بوتين الذي لديه بعض الشواغل بأن روسيا لديها شراكة كبيرة مع الهند، لافتا إلى أن رئيس الوزراء مودي يضع هذا الأمر في الحسبان بما لا يؤثر على باقي العلاقات، ويحافظ على هذا التوازن في العلاقات المختلفة بين الدول الحاضرة لهذه القمة.

وأوضح أن هناك بعض التعاون الدفاعي بين الهند وروسيا، وهذا أمرًا يمكن أن يُنظر إليه بشكل قلق، ربما يكون هذا هو السبب الرئيسي لغياب فلاديمير بوتين من مثل هذه القمة الهامة.

وأشار إلى أن هناك بعض الشواغل لدى الطرفين بما لا يؤثر على علاقات الهند مع عدد من الدول الأخرى، وبالتالي سوف يكون ذلك بناءً على الترتيبات الأمنية المختصة والتنسيقات المختلفة بين نقاط التواصل. 

الدكتور جولريز شيخ وزير الخارجية الهندي قمة العشرين الرئيس الروسي الرئيس الصيني

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