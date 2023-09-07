الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يناقش موقف مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع أعضاء وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة لمناقشة موقف عدد من المشروعات الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمدرجة ضمن خطة العام المالي 2023/2024، بقطاعات الطرق، والري، ومياه الشرب، وحماية النيل، والاتصالات.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية ، بضرورة متابعة موقف المشروعات الجارية للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات خاصة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتحقيق أهداف البرنامج وتعظيم الاستفادة منه.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عبدالهادى نائب مدير وحدة التنفيذ، وعدد من أعضاء الوحدة، ولطفى محمد رئيس مركز ومدينة أخميم، وعاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة جرجا، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وهلال زكى رئيس مركز ومدينة سوهاج، وممثلى شركة مياه الشرب، والطرق، والرى، والإسكان، وجهاز التعمير.

وتناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات وسبل إزالة أية معوقات، والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة، ومنها "مشروع كورنيش أخميم، طريق العوامر بيت داوود بجرجا، إنشاء 3 كبارى على الترعة الفاروقية بأخميم، وتنفيذ مشروع محطة طهطا السطحية، وتطوير مرسي البلينا، وربط كورنيش أخميم بالكورنيش الشرقى، وإنشاء محطة السماكين".

كما تناول الاجتماع كذلك مناقشة خطة التكتلات الاقتصادية، وخطة كل تكتل بالجدول الزمنى، وكذا التنسيق بين مديرية الاسكان والتنسيق الحضارى بالمحافظة فى مشروعات التنمية الحضرية.

مشروع كورنيش أخميم بيت داوود بجرجا إنشاء 3 كبارى محطة طهطا كورنيش أخميم انشاء محطة السماكين الاقتصادية والتنسيق الحضارى محافظ سوهاج

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