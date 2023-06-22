الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية: تكثيف عمل "سند الخير" استعدادًا لعيد الأضحى

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

 قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إنه يجري حاليًا تكثيف عمل مبادرة سند الخير استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية والوصول إليهم بالمناطق النائية.

وأشار وزير التنمية المحلية، خلال تلقيه تقريرًا عن أعمال المبادرة، صباح اليوم الخميس، إلى أن المبادرة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة، حيث بلغ حجم المبيعات فيها ما يقرب من 164 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة من (عسل – زبدة – سكر – أرز- زيت) بإجمالي مبيعات 54 مليون جنيه، والدواجن (فراخ – بط – أوراك دجاج) بإجمالي مبيعات بلغت 29,4 مليون جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية أن مبادرة سند الخير حققت نجاحًا كبيرًا في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط خاصة في المناسبات المختلفة والأعياد، وذلك من خلال قدرتها على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية بدور ومشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في دعم المبادرة، لتتكامل مع جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

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