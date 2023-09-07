الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس مستقبل وطن: الشرقية واجهت الجماعة الإرهابية في عز قوتها

النائب احمد عبد الجواد
النائب احمد عبد الجواد

قال النائب أحمد عبدالجواد، ناىب رئيس حزب مستقبل وطن، إن محافظة الشرقية من أولى المحافظات التي ضربت المثل في مواجهة الجماعات الإرهابية في الوقت الذي اعتقدوا أنهم قد تمكنوا من مصر.

وأضاف عبدالجواد خلال مؤتمر صحفي، أن شعب مصر بطبعه شعب قادر على التحدي ومواجهة الأزمات، وهو شعب يقدر حجم الإنجازات ولذلك فإنه يصطف خلف قيادته السياسية ويدعمها لاستكمال الإنجازات.

وأكد أن شعب مصر لا يزال يذكر ولن ينسى حالة الفزع والرعب من حكم الجماعة الارهابية ودعم المصريين للرئيس يعنى دعم الاستقرار في ظل الإنجازات وخلق حياة كريمة للجميع.

ويستضيف حزب مستقبل وطن بالشرقية، أكبر وأضخم حدث سياسي لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك عقب إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسى، حيث تستضيف محافظة الشرقية علي أرضها 60 رئيس حزب سياسي و350 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقرابة 10 آلاف مواطن من الداعمين والمؤيدين لترشح الرئيس لفترة جديدة، وذلك بالصالة المغطاة المقامة بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق.

 

مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى
مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى
مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى
مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى
مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى
مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى
مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى
مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى
مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى
مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى
حزب مستقبل وطن النائب أحمد عبد الجواد محافظة الشرقية مصر حياة كريمه

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