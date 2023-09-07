الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

هشام الجخ يحذر من كارثة تواجه أبناءنا: على الدولة أن تتدخل

هشام الجخ
هشام الجخ

قال الشاعر هشام الجخ إن شبابنا دون الـ20 عامًا لا يجيدون الكتابة باللغة العربية ولا التحدث بها؛ لأن الحصول على أي عمل ببساطة أصبح يتطلب أن يكون لديهم لغة أجنبية، معقبًا: "عيالنا مش بيعرفوا يكتبوا عربي ولا بيتكلموا عربي".

أضاف الجخ، خلال كلمة له ضمن الجلسة المنعقدة بـالحوار الوطني الآن تحت عنوان:"الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: المسرح والموسيقى والغناء" والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن بلاد المغرب العربي سوف تسحب منا البساط؛ لأن لديها مشروعًا للحفاظ على الهوية العربية.

وطالب الجخ الدولة أن يكون شرطًا أساسيًا للعمل في الحكومة إجراء اختبار للغة العربية، لافتًا إلى أن المراسلات ببن الجهات والمؤسسات الحكومية أصبحت باللغة الأجنبية.

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وحذر الجخ في كلمة له من أن وسائل التواصل فضحت الجميع من خلال ما يكتب عليها بلغة تعج بالأخطاء اللغوية، معقبا: بعد 10 سنين عيالنا مش هيتكلموا ولا يكتبوا عربي تاني".

انطلقت اليوم جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعى بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول السينما والدراما التليفزيونية وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

تأتى الجلسات النقاشية، بعد أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

الشاعر هشام الجخ لغة أجنبية الصناعات الثقافية الجهات السيادية المراسلات

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