الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فى الذكرى الـ30 لرحيل زكى نجيب محمود.. فيلسوف نعى نفسه قبل رحيله

زكي نجيب محمود
زكي نجيب محمود

تحتفي الأوساط الفكرية والثقافية بذكرى مرور30 عاما على رحيل المفكر والفيلسوف المصري الراحل زكي نجيب محمود، والذي رحل في 8 من سبتمبر 1993، ويعد أحد إبرز المفكرين المصريين في القرن العشرين.

وفي يناير91، أقام الدكتور زكي نجيب محمود، حفلا لتكريم نفسه بنفسه، وأعلن أنه  قد اعتزل الكتابة نهائيا، وأنه يتأهب لاعتزال ما هو أهم من الكتابة وأشمل، أي الحياة، هذا ما جاء على لسان الكاتب الصحفي  سليمان جودة عبر مقال نشره في تأبين الكاتب المفكر الراحل  زكي نجيب محمود تحت عنوان: “د. زكي نجيب محمود يكتب نعيه بيده قبل ثلاث سنوات!”، والذي  أشار فيه إلى أنه على مؤرخينا فيما بعد، أن يسجلوا في أوراقهم، الأسباب التي دعت مفكرنا العظيم، إلى تكريم نفسه.

وقال جودة: فهو بصراحة - أي زكي نجيب محمود - لم يكن يتوقع أن يقول عنه أحد كلمة حق، بعد رحيله، وكيف تقال إن كانوا لم يقولوها في حياته؟

ولفت جودة إلى أنه جاء حفل التكريم عبر مقدمته لآخر كتبه "حصاد السنين" الذي جعل أول فصل فيه بعد المقدمة، بعنوان: "تغريدة البجع".

من مقدمة حصاد السنين 

ومما جاء في مقدمة كتاب "حصاد السنين" على لسان مفكرنا الراحل زكي نجيب محمود "أحس  الكاتب أنه، وقد بلغ الخامسة والثمانين من عمره، وانتابته عوامل الضعف والمرض، أنه قد اقتربت سيرته الثقافية من ختامها مما أوحى له بأن يكتب هذا الكتاب؛ ليقدم به إلى قارئه صورة للحياة الثقافية كما عاشها أخذا وعطاء، وهي حياة طال أمدها حتى بلغ عند كتابة هذه السطور ما يزيد قليلا عن ستين عاما، بدأت قبيل سنة 1930 م، وطالت حتى أوشك الزمن على دخول سنة 1991 م.

عن زكي نجيب 

الدكتور زكى نجيب محمود واحد من أهم الفلاسفة والمفكرين فى تاريخ الأمة العربية، هو صاحب مدرسة فكرية فلسفية مُبسطة، نجح فى صُنع خليط بين الثقافة الشرقية والغربية، وهو أحد رواد الفلسفة الوضعية المنطقية، وصَفَه عباس العقاد بأنه “فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة”.

ولد زكى نجيب محمود فى قرية ميت الخولى عبد الله بمحافظة دمياط فى أول فبراير سنة 1905، والتحق بكُتَّاب القرية، وواصل تعليمه حتى تخرجَ فى مدرسة المُعلمين العليا بالقسم الأدبى، ثم حصل على بكالوريوس الشرفية من الطبقة الأولى فى الفلسفة من جامعة لندن، لينال بعدها درجة الدكتوراه فى الفلسفة من كلية الملك بلندن سنة 1947.

الذكرى ال30 لرحيل زكي نجيب محمود الكاتب الصحفي سليمان جودة زكي نجيب محمود يكتب نعيه بيده حصاد السنين كتب نعيه بيده

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-9-2023

براتب يصل لـ 7000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 365 فرصة عمل جديدة للشباب

"التعاون الخليجى" يؤكد أحقية السعودية والكويت بحقل الدرة

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 8-9-2023

سر موافقة بايدن على تعريفات ترامب الجمركية ضد الصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال