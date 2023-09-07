راجح داود: الموسيقى لها تأثير على كل ما هو كائن حى

قال الموسيقار راجح داود، إن الموسيقى لها تأثير على كل ما هو كائن حى، الجميع يتأثر بالموسيقى؛ لما لها من علاقة مباشرة بتربية المشاعر، التى تعد أحد المهام الأساسية التى تولد نتيجة الفنون وأكثرها المزيكا.

جاء ذلك فى كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتلفزيونية.

تابع "من خلال تربية المشاعر، الإعلام لابد أن يرتقي بوجدان الشعب المصرى، نصف المحطات الفضائية اعلانات هذا النوع من موسيقى الإعلانات سيطر سيطرة كبيرة على مشاعر المواطنين، وهناك شباب لا يعرفون عن المزيكا سوى مزيكا الإعلانات التى يكون بها تأثير سلمى على المجتمع.

وطالب أن يكون للتعليم والإعلام دور كبير للنهوض بالموسيقى، وذلك من خلال عدد من البرامج للموسيقى والفنون والفنون الشعبية هناك من لا يعرف عن الفن الشعبي سوى شعبان عبد الرحيم الذى لا يمت للفن الشعبى بصله، إضافة لتعظيم دور الفنون فى الموسيقى على ان تكون المزيكا لا تقل عن الرياضة والكيمياء والفيزياء فى الوقت الحالى لتنمية مشاعر المواطنين.

وانطلقت اليوم ، جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعى بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وتأتى الجلسات النقاشية، بعد أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.