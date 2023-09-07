الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

سفير جيبوتى بالقاهرة يشيد بمنهج الأزهر الوسطى والمعتدل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أشاد أحمد علي بري، سفير جيبوتي بالقاهرة، المندوب الدائم لجيبوتي لدى جامعة الدول، بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل الذي يربي عليه الأزهر الشريف طلابه على مر التاريخ من مختلف دول العالم. 

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وقال سفير جيبوتي بالقاهرة، خلال زيارته ولقائه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بحضور د.محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والسفير عبدالرحمن موسى، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، للتباحث والتنسيق بشأن دعم مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لمعهد الوسطية وثقافة السلام في جيبوتي؛ من خلال الاستعانة بمناهج الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس في مجالات العلوم الشرعية والعربية. 

ورحب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بسفير جيبوتي بالقاهرة، والمستشار ناصر عبدالله جديدشي، المستشار الإعلامي بسفارة جيبوتي بالقاهرة، في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدًا أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، يولي الطلاب الوافدين من جيبوتي عناية خاصة بجانب عنايته بالوافدين من مختلف أنحاء العالم وإعدادهم الإعداد الجيد؛ ليكونوا رسل سلام في جميع أنحاء العالم من خلال نشر المنهج الأزهري الذي تربوا عليه طيلة فترة دراستهم في جامعة الأزهر.


 

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