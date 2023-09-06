رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود مركز التدريب والتطوير في تنمية مهارات القيادات الأكاديمية

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للشئون العلمية والأكاديمية، الدورة التدريبية المنعقدة بمقر مركز الأزهر للتدريب والتطوير للقيادات الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمعتمدة من جامعة كامبردج حول التخطيط الاستراتيجي، وتنمية مهارات التواصل، والعرض الفعال، وإدارة الأزمات، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم وجنبًا إلى جنب مع متابعة انتظام امتحانات التصفية.

وخلال الجولة أشاد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، بجهود مركز الأزهر للتدريب والتطوير للقيادات الأكاديمية، مشيرًا إلى أنه سبق أن حصل على دورة تدريبية به قبل ذلك، لافتًا إلى أنه أفاد خلالها الكثير والكثير من الخبرات الإدارية والأكاديمية، وتحدث رئيس الجامعة مع المتدربين، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حريصة كل الحرص على تنمية مهارات ورفع قدرات منسوبي الجامعة في مختلف التخصصات في مجالات: التخطيط الإستراتيجي، وإدارة الأزمات، وتنمية مهارات القيادة والتواصل الفعال.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من عقد هذه الدورات التدريبية هو إعداد وتجهيز كوادر بشرية قادرة على القيادة مستقبلًا؛ إيمانًا بأن شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور شريف صلاح، مدير مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والدكتور أحمد عرابي، نائب مدير المركز، والدكتور سمير مسعود، المدرب المعتمد من كامبردج، جدير بالذكر أن مركز الأزهر للتدريب والتطوير عقد عديدًا من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم في إطار خطته الإستراتيجية لتدريب وتأهيل جميع أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة العربية والشرعية جنبًا إلى جنب مع تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالكليات العملية.