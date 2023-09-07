الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

جهود المؤسسات الإسلامية فى معالجة القضايا الفكرية فى مؤتمر دولى بطنطا

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو شنب

تقيم كلية أصول الدين والدعوة فرع طنطا المؤتمر الدولي الثالث، الأحد المقبل، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وذلك في إطار نشاطها العلمي الكبير الذي تقوم عليه في سبيل نشر المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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وقال د. أحمد أبو شنب، عميد الكلية، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يقام برعاية كريمة من د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية رئيس المؤتمر. 

أضاف عميد الكلية أن المؤتمر يقام تحت عنوان: "جهود المؤسسات الإسلامية في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية في الواقع المعاصر.. التحديات والآمال" ويهدف إلى رصد وتقويم جهود المؤسسات الإسلامية في معالجتها للقضايا الفكرية والاجتماعية في الواقع المعاصر من خلال رصد الواقع ومعاينة التحديات والعقبات إضافة إلى التطلع إلى الآمال.

أوضح د. إبراهيم عبد الرازق ويح، وكيل الكلية نائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر الدولي الثالث للكلية يتناول محاور عديدة، تشمل:
المحور الأول: واقع القضايا الفكرية والاجتماعية في المجتمع.. رصد وإحصاء.
المحور الثاني: منجز المؤسسات الإسلامية المعاصرة في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية. وتقييم هذا المنجز.
المحور الثالث: قراءة للمشاريع الفكرية لعلماء مسلمين معاصرين ناقشوا قضايا الواقع الفكرية والاجتماعية.
المحور الرابع: المؤسسات الإسلامية المعاصرة والإفادة من التجارب التراثية، ومن الآخر المعاصر؛ في التصدي للمشكلات الفكرية والاجتماعية. المحور الخامس: تحديات ومعوقات.
المحور السادس: أدوات ومناهج المؤسسات الإسلامية.. التقييم وسبلُ التطوير.

كلية أصول الدين والدعوة المؤتمر الدولى الثالث مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف نشر المنهج الأزهري الوسطي المعتدل جهود المؤسسات الإسلامية في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية في الواقع المعاصر التحديات والآمال

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