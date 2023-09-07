ليلة طرب.. نسمة محجوب ولينا شاماميان تسحران جمهور القلعة بـ«ميكس طربى غربى»

عاش جمهور مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ٣١، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء أمس، على مسرح «محكى القلعة»، ليلة غنائية مختلفة مع المطربتين نسمة محجوب ولينا شاماميان، إلى جانب عزف متميز من فريق التشيللو «ستيت أوف هارمونى».

البداية كانت بفريق التشيللو «ستيت أوف هارمونى»، الذى عزف عددًا من الألحان العربية والأجنبية الشهيرة، من بينها «العاصفة» و«توبة» و«النمر الوردى»، و«ميدلى عمر خيرت»، و«الأب الروحى»، و«ميدلى الأفلام العربية»، و«ألف ليلة و ليلة»، وغيرها من المقطوعات الرائعة، وذلك على مدار ساعة كاملة بدأت فى الثامنة مساءً.

وقدمت المطربة نسمة محجوب مختارات من أعمالها الخاصة، إلى جانب مجموعة متنوعة من أشهر الأغانى باللغة الإنجليزية، بدءًا من أحدث أعمالها «الوقت يعدى»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذى حرص على الحضور بالآلاف.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغنية «حكاية شعب»، التى سبق أن قدمتها خلال احتفالية «موكب المومياوات الملكية»، وحققت وقتها نجاحًا كبيرًا، وهو ما ظهر فى ترديد جمهور مهرجان القلعة كلمات الأغنية.

وواصلت «نسمة» حفلها على مسرح «محكى القلعة» من خلال أغنية «يا محروسة»، إحدى أشهر أغنياتها خلال السنوات الماضية، التى تفاعل معها جمهور القلعة للموسيقى والغناء بشكل كبير، ثم تلتها بباقة من الأغانى الأخرى، مثل: «كل شمس، وحبيبى، ويا محروسة، والحب المستحيل، وكفاية، وامرأة على النار، وخصوصًا راجل، وعلى طبيعتى، ووجوه، وحياتى، وليالى أوچينى، وحكاية شعب، والوقت يعدى، ويا غاوى هروب، وبالى معاك، وتلك كانت الأيام».

وأعربت نسمة محجوب عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة فى مهرجان القلعة: «بستناه من السنة للسنة»، معتبرة أن حفلها فى المهرجان كل عام «من أحلى الحفلات اللى بقدمها»، خاصة مع اختلاف الجمهور الخاص بهذا الحدث الفنى الكبير.

وقدمت «نسمة» الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى ظل حرصها على تطوير المهرجانات الفنية المختلفة، ومنح فرص كبيرة للموهوبين فى بداية مشوارهم الفنى إلى جانب «الميجا ستارز».

وفى العاشرة مساءً وعلى نفس المسرح، شدت المطربة السورية لينا شاماميان بوصلة طربية من أعمالها الخاصة والمؤلفات المصرية والسورية، إلى جانب عدد من الموشحات الشهيرة، كان من بينها: «على موج البحر، ولما بدا يتثنى، وهنعيش ونشوف، ويا ظريف الطول، وقصة عشق، واتخاف هجرانى، وشام».

كما غنت «لينا» أيضًا: «ميدلى هالا أسمر اللون- إن راح منك يا عين، ميدلى ياما دق ع الراس طبول- دلعونا، ميدلى ما روحش الغيط- بيبه، آخر العنقود، يا مال الشام، قدود حلبية، ميدلى تراث أرمنى وعراقى، ميدلى هالالى وع العين موليتينو»، قبل أن تغنى رفقة نسمة محجوب مجموعة من الأعمال الغربية الشهيرة، فى مفاجأة فنية مميزة نالت إعجاب واستحسان الجمهور.

وقالت المطربة السورية: «أتعرف أكثر على مهرجان القلعة كل عام، وأرى أنه مهرجان مختلف جدًا، وكذلك جمهوره له طابع خاص، وأنا لدىّ شغف كبير للغناء ضمن فعالياته، خاصة مع دراستى المسرح».

وحول علاقتها بالفنانة المصرية نسمة محجوب، قالت إنها التقت إياها قبل سنوات، وترى أنها من أجمل الأصوات المصرية، ودائمًا «حاضرة»، لافتة إلى أن كلتيهما طلبتا من إدارة الأوبرا أن يكون حفلهما فى يوم واحد لتقديم «ديو» سويًا، وشعرت بأن الناس أحبت ذلك.

وأضافت: «سجلت مجموعة كبيرة من الأغانى، منها أغانٍ مصرية عديدة، وهذا أمر غريب بالنسبة لى، لكنه لم يكن صعبًا، لأننى بدأت أتحسن فى الحديث بالمصرى».

واختُتمت فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، مساء أمس، بعد أسبوعين تحققت خلالهما نجاحات كبيرة، وتصدرت اهتمامات مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث، إضافة إلى النقل المباشر على فضائية «الحياة».