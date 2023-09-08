بائعون بالإسكندرية: إقبال من أولياء الأمور على الكتب الخارجية المستعملة لرخص أسعارها

قال عم محمد ، أحد أصحاب الأكشاك لبيع الكتب بشارع النبي دانيال بمنطقة محطة مصر بوسط الإسكندرية، إنه يعمل في في مجال بيع الكتب منذ أكثر من 25 عاما، وأن شارع النبي دانيال معروف لدي المواطنين في الإسكندرية بشارع الكتب، حيث يوجد فيه جميع أنواع الكتب الدراسية لجميع المراحل والتخصصات، والكتب الترفيهية والثقافية والدينية والكتب الأثرية القديمة، وكل نوع من هذه الكتب لها مشتريها الخاص بها.

توفير الكتب الخارجية أرخص من المكتبات

وأضاف عم محمد، أنه قبل دخول العام الدراسي الجديد يتم توفير الكتب الدراسية والخارجية المستعملة بأسعار رخيصة ومناسبة لأولياء الأمور، نظرا لأنه هذا العام حدث ارتفاع كبير في أسعار الكتب الخارجية بالمكتبات، مما أجبر أولياء الأمور على شراء الكتب المستعملة لأبنائهم والتي تبدأ من 20 جنيها إلى 40 جنيها علي حسب المرحلة التعليمية في جميع التخصصات.

وأكد أن الإقبال علي الكتب يبدأ من شهر 7 وحتي دخول الدراسة حيث شهد شارع النبي دانيال قبالا كبيرا.

أسعار الكتب المرتجعة

وتابع حسين، صحاب أكشاك لبيع الكتب، أن معظم البائعين قرروا مواجهة موجة غلاء أسعار الكتب الخارجية في المكتبات وبيع الكتب الدراسية والخارجية المستعملة، بأسعار أقل من أسعار المكتبات والتي تبدأ من 20 جنيها إلى 40 جنيها، وفي كتب مستعمله تبدأ من 45 جنيها علي حسب المراحل التعليمية اما عن أسعار الكتب المرتجعة تزيد أسعارها نسبيا وتبدأ من 45 جنيها إلي 50 جنيها علي حسب المرحلة التعليمية.

فرز الكتب لكل مرحلة

وأكد أن البائع يقوم بتجميع الكتب من أكثر من مكان ويتم فرزها ووضع كل مرحلة لوحدها لتكون جاهزة للبيع وتسهل علي المشتري، مؤكدا أن زيادة أسعار الكتب الخارجية في المكتبات السبب فيها هي زيادة أسعار الورق وهو المتحكم في أسعارها، وهذا العام تزايد الإقبال عن الأعوام الماضية بسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بالمكتبات مما جعل أولياء الأمور الي شراء الكتب المستعملة بأقل الأسعار بسبب غلو المعيشة.

وأشار أحمد محمود، بياع كتب، أن أسعار الكتب الخارجية المستعملة يوجد فرق كبير بينها وبين الجديدة، حيث أن أسعار الكتب الخارجية بالمكتبات ارتفعت بشكل كبير هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، مما جعل أولياء الأمور يقبلون على شراء الكتب المستعملة والتي تبدأ من 20 جنيها الي 30 جنيها في جميع المراحل التعليمية، وطلب من المدرسين بالسماح الي أولياء الأمور والطلاب بشراء الكتب الخارجية المستعملة بدلا من الكتب الجديدة،بسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية لانهم يعانون مع اقتراب الدارسة في شراء ملابس المدرسية والادوات ومصاريف المدرسة والمستلزمات الدراسية.

كتب شارع النبي دانيال

كتب شارع النبي دانيال

كتب شارع النبي دانيال