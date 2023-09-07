الشريف يترأس جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية ويناقش عددا من الملفات

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة.

وخلال الجلسة اليوم؛ وافق المجلس التنفيذي على إعفاء مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والحميات من دفع رسوم تقديم ملف التراث بالمركز النموذجي لاستخراج تراخيص إنشاء غرفة الكهرباء العمومية بالمستشفى كونها مستشفى حكومي، وذلك دفعا لعملية تطوير المستشفى لخدمة المرضى.

وتمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة كوم الشقافة أمام مستشفى الصدر والبالغ مسطحها 2700 م2 تقريبًا لبناء مستشفى أطفال جديد لخدمة الأهالي.

وتمت الموافقة على تخصيص عدد 3 قطع أرض أملاك أميرية بأحياء المنتزة ثان وغرب والعامرية أول، لصالح مديرية التربية والتعليم لإنشاء مخازن جديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وكان قد افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اليوم، المجمع الصناعي ببرج العرب، والذى يُعد الأكبر من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، ويصل حجم الاستثمار به إلى 500 مليون جنيه.

يأتي انشاء المجمع الصناعى الضخم في إطار تعزيز الشراكة الصناعية المصرية والصينية، وتدعم قدرة القطاع الخاص المصري في تعزيز الصناعات الكهربائية الإبتكارية، وإدخال أحدث الابتكارات الصناعية إلى السوق المصري .

مجلس محافظة الإسكندرية

مجلس محافظة الإسكندرية