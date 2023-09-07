الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"بنت البلد" بعزبة خيرالله تقدم فرص تدريب على حرفة الخياطة للسيدات

عزبة خيرالله تقدم
عزبة خيرالله تقدم فرص تدريب على حرفة الخياطة للسيدات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقرير عن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في ربوع الجمهورية.

وقال التقرير إنه تحت مظلة التحالف الوطني وبالتعاون مع الهيئة القبطية قامت مؤسسة "بنت البلد" بعزبة خيرالله تقديم فرص تدريبية علي حرفة الخياطة للسيدات.

وأضاف أنه تم إنشاء المشغل الخاص بالخياطة في 2019 والهدف منه رفع المستوى الاقتصادي للسيدات المعيلات في عزبة خيرالله، ما بين حالات الهجرة والطلاق وعدم كفاية المستوى المعيشي للأسرة.

وأشار إلى أن المشغل يوفر فرص عمل للسيدات والذي استطاع خلال 5 سنوات الماضية تشغيل عدد كبير من السيدات ورفع المستوى الاقتصادي للأسر في عزبة خيرالله.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اكسترا نيوز بنت البلد الخياطة

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