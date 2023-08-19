السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض دعم التحالف الوطنى للفئات الأكثر استحقاقًا (فيديو)

التحالف الوطني
التحالف الوطني

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا بعنوان "دعم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للفئات الأكثر استحقاقًا"، حيث يستهدف التحالف الوطني المواطنين بالأماكن الأكثر استحقاقًا.

وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بالمحافظات كافة، قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عددًا كبيرًا من الإنجازات والمساهمات منذ نشأته منذ أشهر قليلة من أجل خدمة المواطنين ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، ويعد التحالف الوطني محطة فارقة في العمل الأهلي في مصر، والمكون من 34 كيانًا تنمويًا وخدميًا تحت مظلة واحدة باجمالي عدد متطوعين مشاركين 250 ألف متطوع.

- فى المحور الاقتصادي وصل دعم التحالف الوطني إلى 30 مليون مواطن بتكلفة 12 مليار جنيه.

- فى المحور الاجتماعي تم توفير السكن لـ54 ألف مواطن.

- استفادة 25 مليون مواطن في ملف الغذاء و20 مليون مواطن في ملف المساعدات الاجتماعية.

- تقديم خدمات صحية لـ5 ملايين مواطن بتكلفة تقارب 4.9 مليار جنيه.

 

12 مليار جنية 25 مليون مواطن استحقاقا التحالف الوطني للعمل الأهلي الانجازات الفئات الأولى بالرعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

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