"البحوث الإسلامية" يكرم 50 فائزًا فى المسابقة الثقافية للحج والعمرة

نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حفلًا لتكريم الفائزين في المسابقة الثقافية للحج والعمرة وشعيرة الأضحية لعام 1444هـ اليوم بمقر المجمع بمدينة نصر؛ بحضور الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، الدكتور حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، الدكتور عرفة محمد مدير الإدارة العامة للتوجيه، وفريق عمل المسابقة.

وقال الأمين العام خلال حفل التكريم إن هذه المسابقة تأتي تتويجًا وإبرازًا لدور المجمع في العمل على النهوض بالثقافة الدينية وتنقية المجتمع من الأفكار المغلوطة اللامنطقية؛ وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بتكثيف الأنشطة الثقافية والمعرفية للجمهور من أجل التوعية الدينية بطريقة سهلة ومبسطة، واستخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية الحديثة على تشجيع المجتمع على القراءة.

أضاف عياد أن المسابقة في موسمها الرابع تأتي كحلقة في سلسلة بدأها مجمع البحوث الإسلامية ليس القصد منها الدعوة إلى مجرد التنافس، وإن كان ذلك مشروعًا؛ وإنما القصد منها يتعلق بالرقي بالمجتمع والنهوض بأبنائه عن طريق العلم والمعرفة.

وقالت الدكتورة إلهام شاهين، إن المسابقة شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور؛ حيث منح الفائزون مكتبة قيّمة من إصدارات الأزهر الشريف؛ مشيرة إلى أن الهدف من تلك المسابقات نشر الوعي المعرفي بمناسك الحج والعمرة، وفتح منصةٍ للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وجميع فئات المجتمع من أجل تشجيعهم على القراءة والمطالعة واقتناء المكتبات، وربط جميع أفراد المجتمع بالمواسم الدينية والوطنية، وتشجعيهم على التزود من المعرفة حول تلك المناسبات، خاصة ما لا يسع المرء جهله.

وأشار الدكتور حسن خليل إلى أن الأزهر الشريف يعمل على نشر الثقافة والمعرفة الدينية، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، من أجل بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، إضافة إلى مواجهة الفتاوى الخاطئة التي تصدر من غير المؤهلين، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمي المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.