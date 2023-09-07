قنديل يتابع اللمسات النهائية لعروض حفل افتتاح إسبوع شباب الجامعات

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان صالة الألعاب الرياضية لمتابعة التدريبات النهائية لبروفات عروض افتتاح اسبوع شباب الجامعات بمشاركة الجامعات المصرية وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

تجهيزات أسبوع شباب الجامعات

وقد تفقد رئيس جامعة حلوان تجهيزات الإضاءة والصوتيات، وتجهيزات استقبال الضيوف، ومراسم الاستقبال.

وفي نفس السياق تم عقد اجتماع بين لجنة الافتتاح والشركة المسؤلة عن الإضاءة والإخراج.

وتأتي عروض الافتتاح تحت إشراف الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات، وبمشاركة أساتذة كلية التربية الرياضية بنات وطلاب كليتي التربية الرياضية بنات وبنين.

حيث يشارك في العرض الافتتاحي ١٧٢ طالب وطالبة، ويشارك في طابور الأعلام ٥٣ طالبة، وتعبر العروض الرياضية في حفل الافتتاح عن ثلاث حقب زمنية مختلفة وهي مصر القديمة والوسطى وصولاً بالجمهورية الجديدة.

ويبدأ الجدول الزمني المحدد لانطلاق أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان الذي من المقرر أن يُعقد في الفترة من ٨ إلى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣، وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هناك خطة متكاملة لدعم الأنشطة الطلابية، حيث تم إقرار تطبيق القانون بإنفاق 3% من دخل الجامعة لصالح دعم الأنشطة الطلابية، وتم إنفاق حوالى 15 مليون جنيه هذا العام بعدما كان الإنفاق 3 ملايين جنيه فقط العام الماضى، ولا يوجد لدينا مشكلة فى إنفاق المزيد على الأنشطة الطلابية كون النشاط الطلابى يبني شخصية الطالب ويفجر المهارات المختلفة ويسهم فى بناء الشخصية للطلاب

وأكد رئيس جامعة حلوان على أهمية أسبوع شباب الجامعات في تعزيز التفاعل الثقافي بين الطلاب بمختلف الجامعات والمعاهد، وعلى دور الأنشطة الطلابية في تعزيز مهاراتهم المتنوعة.

وأضاف أن الجامعة تعمل على توفير بيئة مثالية لاستضافة هذا الحدث، وتوفير جميع الخدمات الضرورية لضمان نجاحه، حيث يتمتع أسبوع شباب الجامعات برعاية ودعم من القيادة المصرية، بالإشراف المباشر من دولة رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة.