الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الإدارة المركزية للأمن بالتعليم: يجب دعم الأنشطة الطلابية من جميع الوزارات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يجب دعم الأنشطة الطلابية من كافة الوزارات سواء الشباب أو التعليم أو التضامن، مع تشكيل هيئة معبرة عن الاتحادات الطلابية مكونة من الممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية بحيث يكون تشكيل الهيئة أغلبيته من الطلاب بهدف تنفيذ أفكارهم البناءة لبناء مجتمع قوي، فهم مستقبل الدولة المصرية.

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25 مليون طالب في مراحل مختلفة بالتعليم الأساسي

وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة الشباب بعنوان "التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية"  بالحوار الوطني، إنه يوجد 25 مليون طالب في مراحل مختلفة بالتعليم الأساسي، بجانب 5 ملايين طالب في الجامعات والمعاهد، وجميعهم يمثلون قوة ناعمة يجب توجيهها للخير والاستثمار في بناء مجتمع قوي هو المستقبل.

 تشكيل الهيئة يجب أن يتكون من طلاب المدارس

وذكر أن تشكيل الهيئة يجب أن يتكون من طلاب المدارس والجامعات والهيئات، ومنح الشباب دورات وتدريبات في التثقيف الاجتماعي والمشاركة ودعمهم بشكل كبير، والتواصل البناء، ودمج الشباب داخل هذا الفكر، بما يجنب الدولة أي أفكار خارجة على الشباب.

وانطلقت منذ قليل جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازي معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسي للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الشباب التعليم التضامن التمكين السياسي للشباب الاتحادات والأنشطة الطلابية

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