لماذا لم يحضر الرئيس الصينى إلى قمة الآسيان؟.. القاهرة الإخبارية تكشف السبب

كشف المحلل السياسي، نادر رونج، أسباب توعد كوريا الجنوبية، لأي مساس ببحر الصين الجنوبي، مؤكدًا أن تدخل كوريا الجنوبية في شئون بحر الصين الجنوبي سيؤدي إلى تعقيد الوضع في المنطقة.

كوريا الجنوبية تريد التدخل في الدخل الصيني ودول آسيا

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تحدث رئيس كوريا الجنوبية عن تلك النقطة تحديدًا، وتصريحاته الأخيرة في قمة الآسيان، هى تريد التدخل في الشئون الداخلية للمنطقة بين الصين ودول آسيا ولإثارة الانقسام بين صفوف دول الآسيان.

وعن عدم مشاركة الرئيس الصيني في قمة الآسيان، تابع المحلل السياسي: "ليس هناك سبب واضح، لكن حسب ترتيب جدول أعمال الرئيس الصيني، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا دائمًا بمثل هذه الفعاليات الدولية من قبل الصين والرئيس الصيني، موضحًا أن عدم المشاركة لا يعني أن الصين تقلل من أهمية المشاركة في قمة الآسيان.