وزير الرياضة الأسبق يقترح إنشاء دور سينما بمراكز الشباب وتحويل المدن الشبابية لثقافية

قال الدكتور خالد عبدالعزيز، وزير الشباب الأسبق، ومقرر المحور المجتمعي بـالحوار الوطني، إن وزارة الشباب والرياضة تمتلك ما يقرب من 250 ساحة شعبية، أنشأت في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، يطلق عليها الآن مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن هذه الساحات تتراوح مساحاتها من 10 إلى 15 فدانا.

وأضاف وزير الشباب الأسبق خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتلفزيون، أن هذه الساحات كان يوجد بها أنشطة مختلفة ثقافية وفنية وغيرها من أنشطة المسرح والموسيقى، مشيرًا إلى إن الظروف الاقتصادية أثرت عليها، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تصلح الآن لإقامة دور سينما بها.

تحويلها إلى دور للسينما

وتابع مقرر المحور المجتمعي، أن هناك أيضًا مدن شبابية التي يمكن الاستفادة منها وتحويلها إلى دور للسينما، مشيرًا إلى أنه يوجد ما يقرب من 15 مدينة شبابية، على غرار المدينة الشبابية الموجودة في أبوقير، والتي يتواجد بها قاعة سينما بها 1000 كرسي، والقاعة مكيفة بالكامل، مشيرًا إلى أن المدن الشبابية المتوفرة بتلك الإمكانات يمكن تحويلها فورًا إلى مراكز ثقافية، ربما لا تستخدم بالشكل الأمثل، آخرها ما تم إنشاؤها في شرم الشيخ على أعلى مستوى، التي يمكن توظيفها أيضًا من خلال التعاون بين الوزارات.

وانطلقت منذ قليل جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازي معها تعقد لجنة الشباب جلستين بعنوان "التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية".