الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير الرياضة الأسبق يقترح إنشاء دور سينما بمراكز الشباب وتحويل المدن الشبابية لثقافية

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد العزيز

قال الدكتور خالد عبدالعزيز، وزير الشباب الأسبق، ومقرر المحور المجتمعي بـالحوار الوطني، إن وزارة الشباب والرياضة تمتلك ما يقرب من 250 ساحة شعبية، أنشأت في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، يطلق عليها الآن مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن هذه الساحات تتراوح مساحاتها من 10 إلى 15 فدانا.

وأضاف وزير الشباب الأسبق خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتلفزيون، أن هذه الساحات كان يوجد بها أنشطة مختلفة ثقافية وفنية وغيرها من أنشطة المسرح والموسيقى، مشيرًا إلى إن الظروف الاقتصادية أثرت عليها، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تصلح الآن لإقامة دور سينما بها.

txt

الحوار الوطني.. رئيس الرقابة على المصنفات يطالب بإنشاء جهاز للملكية الفكرية

txt

عضو أمناء الحوار الوطنى: تنسيقية الشباب تجربة رائدة كبيرة

 

تحويلها إلى دور للسينما

وتابع مقرر المحور المجتمعي، أن هناك أيضًا مدن شبابية التي يمكن الاستفادة منها وتحويلها إلى دور للسينما، مشيرًا إلى أنه يوجد ما يقرب من 15 مدينة شبابية، على غرار المدينة الشبابية الموجودة في أبوقير، والتي يتواجد بها قاعة سينما بها 1000 كرسي، والقاعة مكيفة بالكامل، مشيرًا إلى أن المدن الشبابية المتوفرة بتلك الإمكانات يمكن تحويلها فورًا إلى مراكز ثقافية، ربما لا تستخدم بالشكل الأمثل، آخرها ما تم إنشاؤها في شرم الشيخ على أعلى مستوى، التي يمكن توظيفها أيضًا من خلال التعاون بين الوزارات.

وانطلقت منذ قليل جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازي معها تعقد لجنة الشباب جلستين بعنوان "التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية".

الحوار الوطنى وزارة الشباب والرياضة الرئيس جمال عبد الناصر وزير الشباب مراكز الشباب لجنة الثقافة والهوية الوطنية الدراما التليفزيونية السينما الصناعات الثقافية

مواد متعلقة

محمود فوزى: الحوار الوطنى يعوّل كثيرًا على مشاركة الشباب والاستماع لوجهة نظرهم

"مصر أكتوبر": نبحث عن حلول لأزمة الدين في الحوار الوطني (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. ذا أثلتيك: محمد صلاح لن ينضم لاتحاد جدة هذا الموسم

طليقة حسن شاكوش تشكره فى مقطع فيديو.. والأخير يرد: "قابل اعتذارك"

حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالجيزة 4 أيام

الرئيس السيسى يوجه بالعمل على جذب استثمارات أجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بعد استطلاع رأي المفتي.. الإعدام شنقا لـ11 متهما بقتل صاحب كبابجي "الفقير"

قضية مرتضى منصور تلقي بظلالها على انتخابات الزمالك في اليوم الرابع لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال