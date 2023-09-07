الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمساعدة 4 من أسرتها.. المشدد 15 عامًا لمتسولة تخلصت من زوجها في البحيرة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات دمنهور"الدائرة السابعة"، برئاسة المستشار أحمد محمد حلوسه رئيسًا وعضوية المستشارين طاهر نبيل النحاس وأحمد عادل شاهين، بحضور عبد الحميد فؤاد وكيل النائب العام وأمانة سر محمد صالح السيد بالسجن 15 سنة لمتسولة وزوج إبنتها وشقيقه ومعاقبة نجلتيها بالسجن 5 سنوات لقيامهم بإستدراج وخطف زوج الابنه بالإكراه وتخديره وأكرهوه على التوقيع على 12 إيصال أمانة وقاموا بوضع أقراص مخدرة ومنوم له داخل المياه الغازية، ما تسبب فى وفاتة وألقوا بالجقة أعلى سطح أحد المنازل بمركز المحمودية بالبحيرة.

◘ بلاغ بالعطور على جثة شخص.

ترجع أحداث الواقعة ليوم 14/8/2022 بدائرة مركز شرطة المحمودية حيث تبلغ من الأهالى بالعثور على جثة لرجل فى العقد الثامن من العمر أعلى سطح منزل، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين، العثور علي جثة "عبد المنعم خليل إبراهيم شرف"، 78 عامًا، بالمعاش، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمحمودية تحت تصرف النيابة التي قررت إرسال الجثة للطب الشرعي بمستشفي دمنهور التعليمي لبيان سبب الوفاة.

وتوصلت تحريات المباحث أن وراء الواقعة كل من: "ميرفت ابراهيم حمدي منصور، محمد ابراهيم جابر عبد المقصود، أميرة عبده صبحي أبو عياد، سنية عبد صبحي أبو عياد وشهرتها " دهب"، سعيد إبراهيم جابر عبد المقصود"، حيث إنهم بالإتفاق بينهم جميعًا قاموا بإستدراج المجني عليه، وإعطائه أقراص مخدرة للحصول علي بصمته علي إيصالات أمانة وابتزازه ماديًا في وقت لاحق وإجباره علي التنازل علي الشقة الخاصة به الكائنة بدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة للمتهمة ميرفت إبراهيم حمدي منصور، المتهمة الأولي والمتزوجة منه عرفيًا.

تابعت التحريات أن المتهمين قاموا بوضع 4 أقراص مخدرة بكوب به مياة غازية " بيبسي"، وفور تناولها قاموا بالحصول علي توقيعه علي إيصالات أمانة بعدد 12 شيك وفي الصباح إدعت  زوجته عرفيًا "ميرفت"، بوفاته فقامت بالصراخ لعدم كشف أمرهم.

◘ ضبط جميع المتهمين فى الجريمة 

حيث تمكن ضباط مباحث المحمودية من القبض على المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأحيلوا للنيابة العامة التى باشرت التحقيق وأحالهم المستشار المحامى العام لنيابات شمال دمنهور محبوسين للمحاكمة أمام محكمة جنايات دمنهور لأنهم قاموا بخطف والتحايل المجنى عليه عبد المنعم خليل ابراهيم شرف بأن خططوا سويا لإستدراجه لمسكنهم محل الواقعة واكرهوا المجنى عليه بالقوة على إمضاء سندات مثبتة لدين "إثنى عشر إيصال أمانة يفيد إيصال المجنى علية مبالغ مالية غير محددة واعطوه مادة ضارة عمداً مع سبق الإصرار والترصد ولم يقصدوا بذلك موته، لكنه أفضى إلى موته.

وبجلسة اليوم الخميس دفع عماد حمدى المعداوى محامى المدعى بالحق المدني  بتعديل القيد والوصف  من  تعاطى مادة مخدرة أفضت إلى موت إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتطبيق نص المادة 230 و233 من قانون العقوبات 

وقالت هيئة المحكمة فى حكمها أنها راعت إعتراف المتهمين فى التحقيقات واستبعدت القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وراعت أن المتهمة الثالثة أم وصغر سن المتهمة الرابعة.

جنايات دمنهور السجن المؤبد لمتسولة استدرجت زوجها محافظة البحيرة السجن لزوجه استدرجت زوجها

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