السجن 10 سنوات لـ"الطبيب المزيف" في "الدلنجات" بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، الحبس 10 سنوات لعاطل متهم بانتحال صفة طبيب، بقرية مؤسسة البستان التابعة لمركز الدلنجات، بادعاء علاج الفقرات وفقرات الظهر وفقرات الرقبة وآلآم العمود الفقري وعلاج المفاصل، وخشونة الركبه والتهابات الركبه وعلاج آلام مفاصل الكتف وتمزق الأربطة وعلاج العصب السابع وغيرها وأمراض النساء.

وكان رجال العلاج الحر بالمديرية وادارة الدلنجات الصحية، قد تمكنوا خلال شهر فبراير الماضي من ضبط مواطن "ر.م.ط" وشهرته الدكتور "أ. ط " ينتحل صفة طبيب بمؤسسة البستان بمركز الدلنجات ، ويدير مركز طبي غير مرخص، بإدعاء علاج الفقرات وفقرات الظهر وفقرات الرقبة وآلآم العمود الفقرى وعلاج المفاصل ، وخشونة الركبه والتهابات الركبه وعلاج آلام مفاصل الكتف وتمزق الأربطة وعلاج العصب السابع وغيرها .

وخلال تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار اسلام الدماطى مدير نيابة الدلنجات اعترف المتهم أنه يتقاضى فى الكشف الواحد من ضحاياه مبلغ ٢٠٠ جنيه، بغرض شفائهم من كافة الأمراض التى يطلبون علاجها .

كما أوهم ضحاياه بإجرائه للعمليات الجراحية الكبرى ، حيث أوهم مريضة من الإسكندرية تعاني من سرطان الثدى بإعطائها حقن مجهولة الإسم ، وتحصل منها مقابل ذلك على مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه ، وكذلك أوهم مريضة بإزالته لورم بالمعدة واستئصاله عن طريق التنويم المغناطيسي مقابل مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه.

كما عالج غضروف بالظهر عن طريق دق مسامير للمريضة ،و قام بتشخيص أنيميا لمريضة بعمل حقن فى الرقبة ، غير ايهام البعض بعلاجه للعقم عن طريق اعطاء ادوية لعدم الإنجاب .

وقد قام فريق العلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة والعلاج الحر بالدلنجات ، بضبط المتهم وتحريز الأدوات المستخدمة والمستلزمات الغير معروفة ومجهولة المصدر ، واغلاق المركز وتحرير محضر له بمركز شرطة الدلنجات ، كذلك قام المرضى ايضًا بتحرير محاضر ضده.

هذا وقد أشاد الأستاذ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيره بتلك الجهود التى تمت حتى قال القضاء العادل كلمته فى حق المتهم ، ووجه سيادته الشكر والتحية لفريق العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر ، كما قدم سيادته الشكر لفريق العلاج الحر بالدلنجات .

كما أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة على الدعم الكامل للعلاج الحر ، ضمن المنظومة الصحية والتى تمس المواطن ، وبضرورة الإشراف والمتابعة الدقيقة والمرور الميداني علي المنشآت الطبية الخاصة" العيادات الخاصة والتخصصية – المراكز الطبية- محلات بيع وتجهيز النظارات – مراكز العلاج الطبيعي – المستشفيات الخاصة - معامل التحاليل – مراكز الأشعة – عيادات الأسنان- مراكز الكلى "على مستوي جميع مراكز المحافظة.

كما قدم الأستاذ الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية التحية للفريق على هذا الجهد المبذول ، وأكد على أهمية دور العلاج الحر في ضبط تقديم الخدمات المقدمة للمرضى بالمنشآت الطبية الغير حكومية لما له من أثر في سلامة المرضى وذويهم .