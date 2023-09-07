الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد أهم مناقشات اليوم الثالث للمؤتمر العالى للسكان والصحة 2023

ميرنا عادل
ميرنا عادل

رصدت مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، ميرنا عادل، أهم ما جاء في اليوم الثالث من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 فعالياته لليوم الثالت على التوالي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أن المؤتمر يأتي بمشاركة أكثر من 80 ألف مشارك من مصر والعديد من دول العالم، موضحة أن جلساته تتناول العديد من الموضوعات، منها الرعاية الصحية الأولية بوصفها حجر الزاوية في التنمية.

وأشارت إلى مناقشة موضوعات التغطية الصحية الشاملة والصحة الجنسية والإنجابية للجميع والصحة العقلية وتعاطي المخدرات.

اكسترا نيوز المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 لرئيس عبدالفتاح السيسي

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