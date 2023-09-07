الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"المشّاء العظيم".. أحمد الفخراني يوقع عقد روايته الجديدة مع دار الشروق

أحمد الفخراني وأميرة
أحمد الفخراني وأميرة أبو المجد

وقّع الروائي أحمد الفخراني عقد نشر روايته الجديدة "المشّاء العظيم" مع أميرة أبو المجد، العضو المنتدب بدار الشروق للنشر والتوزيع، ومن المتوقع أن تطرح الرواية بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة.

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وسبق للفخراني التعاون مع الدار بإصدارات منها «بار ليالينا» عام 2022، «إخضاع الكلب» عام 2021، «بياصة الشوام» التي حصلت على المركز الأول لجائزة ساويرس فرع شباب الأدباء عام 2020.

مصطفى الشيمي يوقع عقد روايته الجديدة مع دار الشروق

وأصدر الفخراني عدة أعمال أدبية منها رواية «ماندورلا» التي حصلت على المركز الثاني عام 2016. والمجموعة القصصية «مملكة عصير التفاح»، إضافة إلى كتاب «في كل قلبٍ حكاية» بورتريهات، وديوان «ديكورات بسيطة» بالعامية المصرية.

أحمد الفخراني أميرة أبو المجد الفخراني بار ليالينا المشاء العظيم جائزة ساويرس

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