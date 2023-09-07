"المشّاء العظيم".. أحمد الفخراني يوقع عقد روايته الجديدة مع دار الشروق

وقّع الروائي أحمد الفخراني عقد نشر روايته الجديدة "المشّاء العظيم" مع أميرة أبو المجد، العضو المنتدب بدار الشروق للنشر والتوزيع، ومن المتوقع أن تطرح الرواية بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة.

وسبق للفخراني التعاون مع الدار بإصدارات منها «بار ليالينا» عام 2022، «إخضاع الكلب» عام 2021، «بياصة الشوام» التي حصلت على المركز الأول لجائزة ساويرس فرع شباب الأدباء عام 2020.

وأصدر الفخراني عدة أعمال أدبية منها رواية «ماندورلا» التي حصلت على المركز الثاني عام 2016. والمجموعة القصصية «مملكة عصير التفاح»، إضافة إلى كتاب «في كل قلبٍ حكاية» بورتريهات، وديوان «ديكورات بسيطة» بالعامية المصرية.