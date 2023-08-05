السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الشروق تصدر "الاجتهاد والتجديد فى فهم القرآن" لـ خالد محمود

الاجتهاد والتجديد
الاجتهاد والتجديد في فهم القرآن

صدر حديثًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، كتاب "الاجتهاد والتجديد في فهم القرآن- تأملات وأبحاث فقهية" من تأليف خالد محمود.

يتناول هذا الكتاب قضية التجديد والاجتهاد في الدين بما يناسب تطور الحياة، بعيدًا عن القوالب الإنشائية المكرَّرة للنمط الشائع للتجديد في الفكر الإسلامي، التي تجتنب في الغالب صلب القضايا الشائكة، ولا تقدم رؤية علمية عميقة ومترابطة، وفي أحيان كثيرة لا تحترم عقول القراء، وبعيدًا أيضًا عن المعسكر المقابل الذي يقتحم أعماق القضايا الجادة، ولكن بلا أرضية دينية علمية، أو بسوء نية، فيعمد إلى مسخ الدين وتزييفه وصولًا إلى إلغائه بالكلية.

وإلى جانب قضية التجديد الديني، الفكري والفقهي، فإن الكتاب يأخذ القارئ في سياحة فكرية في عدد من الأفكار والتأملات في تفاعل النفس الإنسانية مع الدين والدنيا، وما في خبايا هذا التفاعل من أعماق وأسرار.

فإذا كنت من تلك النخبة التي تهتم بقضايا التجديد والبحوث العلمية والفقهية المعاصرة، وترغب في طرح جاد تجد فيه الانضباط العلمي والجرأة واحترام عقلك، وبوسعك أن تتفق معه أو تختلف، وإن كنت ممن يستمتعون بالفكر والتأمل في الدين والدنيا والنفس الإنسانية، فستسعد بقراءة هذا الكتاب. ولعلك أن تجد فيه ما ينير لك الطريق، ويثبت قدميك على أرض راسخة من الفهم الواعي للدين، فلا تميد بك بتشكيكات المضلِّلين.

خالد محمود؛ مهندس مدني، ثم عالم أزهري، ومعلم للقراءات والفقه، تلقَّى علوم الدين وآدابه عن طائفة من العلماء والمشايخ في القرن الماضي. وهو مهتم بالفكر والتجديد باتباع أصول الدين، والبناء على ما أسَّسه السابقون، بحلول علمية حقيقية، ورؤية متكاملة مناسبة للواقع الحديث، صدر له كتاب «إزالة الأوهام عن دين الإسلام» عام 2017، وكتاب «الأصول الفكرية المدمِّرة لحياة المسلمين الحاضرة» عام 2019.

التجديد الديني الشروق للنشر والتوزيع الشروق للنشر صدر حديثا الفكر الإسلامي البحوث العلمية

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