الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير "تموين بورسعيد" يتفقد معرض "أهلًا مدارس" بتخفيضات تصل لـ30%

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت محافظة بورسعيد انطلاق معرض «أهلًا مدارس» بتخفيضات كبيرة على الأدوات المدرسية، وذلك تزامنًا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ آخر سبتمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير الاحتياجات الدراسية بأسعار مخفضة.

وتابعت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة محمد عوض، مدير عام المديرية، المعارض المُقامة بالمحافظة والواقعة بالأماكن الآتية: معرض "أهلًا مدارس" بميدان الصيادين بمساكن اللنش، ومعرض "أهلًا مدارس" بجوار مستشفى النصر.

تخفيضات تصل لـ30%

وأكد عوض، أن المعرض هذا العام يتمتع بتوفير جميع الاحتياجات الدراسية بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30% من السعر الأساسي المتاح بالأسواق.

وأشار إلى أن المعروضات تتضمن الزي المدرسي والأحذية، إلى جانب الأدوات المكتبية والمستلزمات الدراسية كالورق والكتب الخارجية والآلات الحاسبة والأقلام، وكل المتطلبات التي يحتاجها المستهلك لبدء العام الدراسي الجديد.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
معرض أهلا مدارس 30 تخفيضات الأدوات المدرسية بورسعيد

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