الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"انتي غالية".. ندوة توعوية بمكتبة مصر العامة لوحدة السكان بالمنيا 

ندوة أنتي غالية لوحدة
ندوة أنتي غالية لوحدة السكان بمكتبة مصر العامة بالمنيا

نظَّمت وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الخميس، بالتنسيق الأزهر الشريف وفرع المجلس القومي للمرأة والإدارة الصحية بالمنيا، ندوة تحت عنوان "انتي غالية"؛ للتوعية بأهمية القضية السكانية والدور الحيوي الذي تقوم به المرأة، حيث أُقيمَت الندوة بـ مكتبة مصر العامة بمدينة المنيا.

وأوضحت هالة الشال، مدير وحدة السكان، أن الندوة جاءت بالتنسيق مع "منطقة الوعظ" بالأزهر الشريف وفرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وذلك بهدف تنظيم عدد من الندوات لرفع الوعي لدى جمهور المواطنين بأهمية القضية السكانية والاهتمام بالأسرة والتي تُعد حجر الأساس لنهضة مصر، مشيرة إلى أن الندوة جاءت تحت عنوان "انتي غالية" بالتنسيق مع الإدارة الصحية. 

وأضافت مدير وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن الندوة حاضر فيها الدكتور أحمد طلب، مدير عام المنطقة الأزهرية بالمنيا، والدكتور خاطر محمد منطقة وعظ المنيا، والدكتور شنطوري إمام بالإدارة الصحية بالمنيا، بحضور عدد من العاملين بالقطاعات الحكومية.

دور المرأة في نهضة المجتمع

وتناولت الندوة مكانة المرأة في الإسلام والدور الحيوية التي تقوم به لتربية الأبناء، وكيف أن الإسلام والشرائع السماوية كافة، أكدت دور المرأة في نهضة المجتمع.

من جهته، أكد اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الندوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة عقد المزيد من الندوات التوعوية لرفع الوعي لدى جمهور المواطنين، مشيرًا إلى أنه وجّه بتكثيف مثل هذه الندوات سواء بالمدينة أو القرى، وتقديم كل التسهيلات والمساعدات لمثل هذه الندوات للوصول لأكبر عدد من المواطنين ورفع الوعي لديهم بالقضايا والموضوعات المهمة، والتي تخص حياتهم وتؤثر عليهم.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن الوحدة المحلية من خلال إداراتها المختلفة ومنها إدارة المرأة والأمومة والطفولة والسكان وغيرها من الإدارات، تنظم العديد من الندوات واللقاءات الجماهيرية بمختلف القرى التابعة للمركز والمدينة.

ندوة أنتي غالية لوحدة السكان بمكتبة مصر العامة بالمنيا
ندوة أنتي غالية لوحدة السكان بمكتبة مصر العامة بالمنيا
ندوة أنتي غالية لوحدة السكان بمكتبة مصر العامة بالمنيا
ندوة أنتي غالية لوحدة السكان بمكتبة مصر العامة بالمنيا
ندوة أنتي غالية لوحدة السكان بمكتبة مصر العامة بالمنيا
ندوة أنتي غالية لوحدة السكان بمكتبة مصر العامة بالمنيا
ندوة أنتي غالية لوحدة السكان بمكتبة مصر العامة بالمنيا
ندوة أنتي غالية لوحدة السكان بمكتبة مصر العامة بالمنيا
ندوة أنتي غالية لوحدة السكان بمكتبة مصر العامة بالمنيا
ندوة أنتي غالية لوحدة السكان بمكتبة مصر العامة بالمنيا
ندوة أنتي غالية لوحدة السكان بمكتبة مصر العامة بالمنيا
ندوة أنتي غالية لوحدة السكان بمكتبة مصر العامة بالمنيا
المنيا وحدة السكان بالوحدة المحلية ندون انتي غالية مكتبة مصر العامة هالة الشال مدير وحدة السكان اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا

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