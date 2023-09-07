الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة الأقصر

الدكتور حمدي محمد
الدكتور حمدي محمد حسين

أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، عن مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2023-2024، بكليات الجامعة، والتي ستبدأ خلال الفترة من 10 وحتى 21 سبتمبر الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجدول الزمني للكشف الطبي لكل الكليات يكون كالتالي: كلية الحاسبات والمعلومات يوم  10، وكلية الآثار يوم 11،  بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات،  وكلية الفنون الجميلة، يومي 12و13 بالكلية، وكلية الألسن يومي 14 و17 بالكلية، وكلية السياحة والفنادق يوم 18 بالكلية، وكلية الطب، يوم 19 بالكلية، والتخلفات يومي 20 و 21 من سبتمبر الجاري، بمقر الإدارة الطبية.

وشدد الدكتور حمدي حسين، على الطلاب المتقدمين إبراز إثبات الشخصية، واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شؤون الطلبة من الكلية أثناء عملية الكشف.

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جامعة الاقصر كلية الحاسبات والمعلومات كلية الفنون الجميلة كلية الالسن كلية السياحة والفنادق

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