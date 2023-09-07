أوميجا.. كلمة السر في الفيضانات الكارثية وحرائق الغابات بأوروبا

يُلقى اللوم على نظام طقس أوميجا غير المعتاد - حيث تقع منطقة الضغط المرتفع بين منطقتين ذات ضغط منخفض - في موجة الحر غير الموسمية في المملكة المتحدة وموجة الفيضانات الكارثية في بلغاريا واليونان وتركيا وحرائق الغابات خلال فصل صيف وصف بأنه متطرف، حيث أكد العلماء أنه كلمة السر في التغيرات القوية في المناخ.

طقس متطرف ما بين الفيضانات وحرائق الغابات

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا حتفهم في البلدان الثلاثة عندما تسببت العواصف المطيرة الغزيرة في حدوث الفيضانات المفاجئة، وجرفت الجسور وغمرت الشوارع والمنازل والمباني العامة، وفي شمال غرب تركيا، لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في سيل وفيضانات اجتاحت موقع مخيم في مقاطعة كيركلاريلي شمال غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع بلغاريا.

وتابعت أنه في هذه الأثناء، شهدت أجزاء من بريطانيا درجات حرارة وصلت إلى 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت) في الأسبوع الأول من الخريف الجوي، ومن المتوقع أن يكون يوم السبت هو اليوم الأكثر حرارة في عام 2023 حتى الآن.

وأضافت أنه تم إلقاء اللوم في جميع الأحداث الجوية غير الطبيعية على نظام أوميغا الذي يصبح فيه الضغط المرتفع - الذي عادة ما يؤدي إلى ظروف أكثر دفئا وأكثر استقرارا - محصورًا بين نظامين منخفضي الضغط.

وأوضحت أنه يمكن للكتل أن يقاطع التقدم الطبيعي لأنظمة الطقس الأوروبية باتجاه الشرق ويمكن أن تستمر لعدة أشهر. في صيف عام 1976، حيث أدت درجات الحرارة التي تجاوزت 30 درجة مئوية في المملكة المتحدة إلى ظهور ظروف الجفاف.

وقال نيل أرمسترونج، كبير خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية: "لقد ساعد موسم الأعاصير المدارية النشط في شمال المحيط الأطلسي على تضخيم النمط عبر شمال المحيط الأطلسي، مما دفع التيار النفاث إلى شمال المملكة المتحدة، ما سمح ببعض الهواء الدافئ للغاية".

وتابع: "إنه تناقض ملحوظ مع معظم فترات الصيف المناخية، عندما كانت المملكة المتحدة على الجانب الشمالي من التيار النفاث، مع هواء أكثر برودة وطقس غير مستقر أكثر".

وتؤثر مناطق الضغط المنخفض على جانبي البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة على أجزاء من اليونان، بما في ذلك مدينة فولوس الساحلية، وقالت السلطات اليونانية إن الطقس كان الأكثر تطرفا من حيث هطول الأمطار منذ بدء التسجيل.

وأعلنت شركة السفر البريطانية "جيت تو"، أنها ألغت جميع الرحلات الجوية والعطلات إلى جزيرة سكياثوس في بحر إيجه، الأقرب إلى فولوس، حتى 12 سبتمبر بسبب الطقس.

وقال خبير الأرصاد الجوية جورج تساترافيلياس على منصة التواصل الاجتماعي X، إن حجم المياه التي سقطت في بيليون يوم الثلاثاء كان مساويًا لهطول الأمطار السنوي في لندن.

وأصدرت الشرطة تحذيرات مرورية لمدينتي تريكالا وكارديتسا بوسط اليونان حيث من غير المتوقع أن تهدأ العاصفة المطيرة قبل الخميس.