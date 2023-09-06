فيضانات قاتلة تواجهها العديد من البلدان في مناطق مختلفة

سلّطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على تعرض العديد من البلدان لـ فيضانات قاتلة أسفرت عن عشرات الضحايا وإصابة آخرين، فضلًا عن تأثر أكثر من 1750 منزلاً وشركة.

في السياق، لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم في تركيا واليونان وبلغاريا حيث حولت الفيضانات الناجمة عن العواصف المطيرة الغزيرة الأنهار إلى سيول، وجرفت الطرق والجسور وغمرت الشوارع والمنازل والمباني العامة.

وقال فاسيليس كيكيلياس، وزير أزمة المناخ والحماية المدنية في اليونان، بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء:"هذه هي الظاهرة الأكثر تطرفًا من حيث الحد الأقصى لكمية الأمطار خلال فترة 24 ساعة منذ بدء التسجيل في البلاد".

جرف السيول في تركيا

وفي تركيا، جرف سيول 6 من المصطافين في موقع تخييم في مقاطعة كيركلاريلي شمال غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع بلغاريا، وتم انتشال جثتين مساء الثلاثاء والثالثة صباح الأربعاء.

وقالت السلطات إن أكثر من عشرة من المصطافين كانوا في الموقع عندما ضربت الفيضانات واجتاحت العديد من الأكواخ، وأضافوا أن البحث عن السائحين الثلاثة المفقودين "مستمر دون انقطاع".

وأظهرت لقطات تلفزيونية تركية رجال الإنقاذ وهم يحملون فتاة صغيرة وشخصًا بالغًا إلى بر الأمان من المياه التي وصلت إلى ارتفاع الخصر في بعض المناطق، وذكرت قناة خبر تورك أن الأمطار تسببت أيضًا في أضرار وأجبرت على إغلاق طريق رئيسي.

كما قتل شخصان في اسطنبول، تم إغلاق العديد من محطات مترو الأنفاق وتم إنقاذ نحو عشرة أشخاص بعد أن تقطعت بهم السبل داخل مكتبة المدينة التي غمرتها المياه.

ومن بين الضحايا في إسطنبول مواطن غيني يبلغ من العمر 32 عاماً كان محاصراً في شقة في الطابق الأرضي في منطقة كوتشوك شكمجة، وفي مكان آخر صعد رواد أحد المطاعم إلى سطح المبنى هربا من ارتفاع منسوب المياه.

وأثرت مياه الفيضانات المتزايدة على أكثر من 1750 منزلًا وشركة في المدينة، وفقا لمكتب المحافظ. ومن بينها مجموعة من المتاجر في منطقة إيكيتيلي، حيث جرف الطوفان السيارات المتوقفة والطين إلى متاجر الأثاث.

انهيار جدار في اليونان

في اليونان، لقي رجل حتفه في بلدة فولوس الساحلية الشرقية عندما انهار جدار عليه، كما تم الإبلاغ عن فقدان خمسة أشخاص آخرين، وذكرت وسائل إعلام محلية أن ست قرى على الأقل في سلسلة جبال بيليون الشرقية وما حولها تعرضت لأضرار جسيمة.

وفاضت مجاري المياه على ضفتيها وحملت السيارات إلى البحر، بينما سدت الانهيارات الصخرية الطرق ودمّر جسر صغير وانقطعت الكهرباء عن العديد من المناطق. غمرت المياه مستشفى ودار رعاية في فولوس وكان لا بد من إخلائهما.

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، سجلت إحدى قرى بيليون 750.4 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة، مقارنة بمتوسط هطول الأمطار السنوي في منطقة أثينا البالغ حوالي 400 ملم.

وقال عالم الأرصاد الجوية باناجيوتيس جيانوبولوس لقناة ERT إن “كمية المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة هي نفس كمية الأمطار المعتادة طوال فصل الخريف”.

كما تأتي الفيضانات في اليونان في أعقاب سلسلة من حرائق الغابات العنيفة هذا الصيف والتي أدت إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا، بما في ذلك حريق هائل مستعر منذ 19 أغسطس ودمر مساحات شاسعة من متنزه داديا الوطني في منطقة إيفروس الشمالية.

ودمر الحريق، الذي تم تصنيفه على أنه "حريق هائل"، والذي أصبح الآن تحت السيطرة، 81 ألف هكتار (200155 فدانًا) من أراضي الغابات، التي تحميها الوكالة الأوروبية ناتورا 2000، أي ما يقرب من نصف إجمالي المساحة التي احترقت بسبب حرائق الغابات في اليونان منذ بداية الصيف.

الفيضانات في بلغاريا

وإلى الشمال في بلغاريا، قال رئيس الوزراء نيكولاي دينكوف، الثلاثاء، إن شخصين لقيا حتفهما وفقد 3 آخرون بعد أن تسببت عاصفة في فيضانات على الساحل الجنوبي للبحر الأسود في البلاد.

وتسببت فيضانات الأنهار في أضرار جسيمة للطرق والجسور، كما عانت المنطقة من انقطاع التيار الكهربائي، وحذرت السلطات السكان من شرب مياه الصنبور بسبب التلوث الناجم عن مياه الفيضانات.