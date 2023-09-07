الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية” تسلط الضوء على مساعدات مصر لسائقي الشاحنات المتجهة للسودان

مساعدات
مساعدات

سلطت فضائية“ القاهرة الإخبارية ”الضوء على مواصلة مصر تقديم الدعم اللوجيستي لسائقي الشاحنات المتجهة إلى السودان.

تقديم الدعم اللازم للسائقين بشكل مستمر

وتقدم مصر الخدمات لسائقي الشاحنات المصرية المتجهة إلى السودان من خلال منطقتين لوجستيتين بوادي كركر ومدينة أبو سمبل؛ حيث يتم تقديم الدعم اللازم للسائقين بشكل مستمر وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومحافظة أسوان لحين العبور إلى الجانبي السوداني.

ويتواصل التنسيق بهدف تسريع الإجراءات بسماح دخول وخروج الشاحنات بين مصر والسودان.

مصر وادي كركر بو سمبل الهلال الأحمر المصري أسوان السودان مصر والسودان الشاحنات بين مصر والسودان

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