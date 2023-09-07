الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة المنصورة: مهتمون بتقديم أفضل الخدمات التعليمية وتنمية مهارات الإبداع

شريف خاطر
شريف خاطر

 

أكد رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، اهتمام الجامعة بتقديم أفضل الخدمات التعليمية وتنمية مهارات أبنائها من الطلاب المبدعين.
جاء ذلك خلال تكريم رئيس الجامعة، اليوم الخميس الفرق الطلابية التي شاركت بمسابقة (رالي مصر لريادة الأعمال) والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد وحدات الإسكان الجامعى بمدينة المنصورة الجديدة


وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تفخر دائما بأبنائها المبدعين الذين رفعوا اسمها عاليا بين الجامعات المصرية والإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن الجامعة شاركت بفريقين مِن كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، وقدمت العديد من المعسكرات التدريبية بالإسكندرية وبورسعيد، موضحا أنه تم تأهل 40 فريقا إلى المرحلة النهائية من المسابقة التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، خلال يومي 4 و5 سبتمبر الجاري.

مشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية


وأوضح أن فريق (ALAMPO) من كلية الهندسة فاز بدعم من ISF (صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ) بقيمه 15 ألف جنيه عن مشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية (قش الأرز والباجاس) إلى خيوط حرير صناعي (فسكوز) محلية الصنع بسعر اقتصادي وبجودة عالية، كما فاز أيضا فريق (EYECAN) من كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثالث في المسار التكنولوجي عن مشروع اختراع كرسي ذكي لتوجيه المكفوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

عمارات ووحدات الاسكان الجامعى بمدينة المنصورة الجديدة

كان قد تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية،  العمارات السكنية التى تسلمتها الجامعة بمدينة المنصورة الجديدة والتى تم تخصيصها للإسكان الجامعي (طلبة، طالبات، أعضاء هيئة تدريس، عاملين)، حيث تم استلام 10 عمارات سكنية والتي تُبعد عن مقر جامعة المنصورة الأهلية 3 دقائق بوسائل النقل المخصصة لنقل الطلاب.

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رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد وحدات الإسكان الجامعى بمدينة المنصورة الجديدة

وأكد أن عمارات ووحدات الاسكان الجامعى بمدينة المنصورة الجديدة ستكون مجهزة بأعلى مستوى على أحدث الأنظمة الفندقية وتتميز بتوفير كافة الخدمات لتيسير الإقامة والإعاشة للطلبة والطالبات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى منظومة الصيانة والنظافة ومنظومة الأمن والحراسة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الاعلان عن شروط وضوابط الإسكان قريبًا من خلال الصفحة الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي للجامعة الأهلية.

 

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