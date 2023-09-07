الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عمل سوهاج ": ختام مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

قالت وزارة العمل ، في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة سوهاج شاركت في فعاليات احتفالية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عقب انتهاء مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية، والتي استمرت 3 أسابيع، حضرها 305 متسابقين من العاملين بشركة المياه يشكلون 116 فريقًا، وذلك بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية التابع للشركة بعد تطويره وتجهيزه، والمشاركة في تحكيم نهائيات المسابقة، في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتعاون والتنسيق مع المنشآت كثيفة العمالة والأكثر خطورة، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لتوعية العمال بأهمية تلك الاشتراطات في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والمترددين.

ثقافة السلامة المهنية

وأشاد الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية العمل بسوهاج، في كلمته، بالمسابقة بدور المديرية في نشر ثقافة السلامة المهنية داخل الشركة والجدية بين الفرق المتسابقة لتنفيذ كل الاشتراطات اللازمة لحماية العمال والمتعاملين مع الشركة، والحفاظ على أرواحهم وعلى مقدرات الشركة، داعيًا كل الشركات للاقتداء بنموذج الشركة في مثل هذه الفعاليات، وحضر الاحتفالية اللواء عصام الليثي، سكرتير عام محافظة سوهاج، والمهندس يوسف حلمي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ومجموعة متميزة من قيادات الشركة القابضة وقيادات الشركة بسوهاج.

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تحكيم نهائيات المسابقة

كما تم تحكيم نهائيات المسابقة بلجنة تضمنت العميد عمرو الشيخ، مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد مصطفى مدير إدارة الأزمات بالشركة القابضة، ووجدى حلاوة وأحمد السعدنى مسئولي السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، وعزالدين الطاهر مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، والكيميائية نهي محمد عبدالرءوف مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، والكيميائى مصطفى محمد حافظ مدير السلامة والصحة المهنية بشركة مياه سوهاج، والكيميائى مصطفى حفنى مدير إدارة الأزمات بشركة مياه سوهاج.

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وأضاف مدير المديرية أنه خلال الاحتفالية أشار المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بسوهاج، إلى أن المنافسات شملت 8 مجالات، وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن، والتعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 65 كجم، المهارات الفردية للكلور، محترفي التعامل مع تسرب الكلور، التعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة، المهارات الفردية للسيبيا، محترفي العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة، والتعامل مع الحريق، كما أضاف أن الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظًا على حياتهم من مخاطر العمل.

وزارة العمل مديرية العمل محافظة سوهاج شركة مياه الشرب ثقافة السلامة المهنية

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