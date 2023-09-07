إجراء 90 عملية جراحية.. تفاصيل قافلة جامعة أسوان الطبية لـ تنزانيا

تحدث الدكتور محمد زكي عن كواليس زيارة قافلة جامعة أسوان الطبية لدولة تنزانيا، موضحًا أنها المرة الرابعة على التوالي التي تذهب فيها قافلة جامعة أسوان الطبية لتنزانيا.

وقال المشرف على القافلة، خلال اتصال هاتفي في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الأطقم الطبية المشاركة ضمت طبيبين من جامعة أسوان، ومن سوهاج وأسيوط للتخدير، واستشاري وإخصائي مسالك من المملكة العربية السعودية، وضمت القافلة أطباء واستشاريين متخصصين في المسالك فقط.

وأوضح "زكي" أن القافلة تذهب مرتين في العام إلى تنزانيا، وإلى بلاد أخرى إفريقية مثل جزر القمر، والكاميرون، وغيرها من الدول التي تفتقر للخدمات الطبية، لافتًا إلى أن هذه القوافل مجانية بالكامل، وتشمل الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أنه جرى مواصلة العمل لمدة 6 أيام، موضحًا أنه تم فحص 300 حالة مختلفة، وإجراء 90 عملية جراحية، منها 55 عملية لحالات تشوهات المسالك في الأطفال، و35 للكبار.