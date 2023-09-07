"شباب الأعمال بغرفة الإسماعيلية التجارية": 50% تراجعًا في مبيعات مستحضرات التجميل

أكد حاتم العدوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الإسماعيلية التجارية، تراجع مبيعات مستحضرات التجميل المستوردة بنسبة تتراوح بين 20 و50% خلال موسم الصيف الحالي.

وأوضح حاتم العدوي، خلال بيان صحفي، قبل قليل، أسباب تراجع نسب مبيعات مستحضرات التجميل المستوردة، لافتًا إلى تفوق المنتج المحلي على المستورد من حيث الجودة والسعر والذي أصبح في متناول جميع الفئات.

ارتفاع أسعار المستحضرات المستوردة

وأضاف حاتم العدوي، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المستحضرات المستوردة على خلفية زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية.

وتوقع «حاتم العدوي» أن تسهم زيادة أسعار المنتجات الأجنبية في تعزيز مبيعات مستحضرات التجميل المحلية، التي تقل أسعارها عن مثيلاتها المستوردة.

واختتم عضو مجلس إدارة تصريحاته، لافتًا إلى أنه من المؤكد أن يصب تراجع الإقبال على المنتجات المستوردة، في مصلحة نتائج أعمال الشركات المحلية التي عانت الفترة الماضية.

كما أشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة لدعم الصناعات الوطنية في شتى المجالات.