الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الصين تؤكد حضور 90 دولة لمنتدى "الحزام والطريق" أكتوبر المقبل

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، عن أن 90 دولة أكدت حضورها منتدى "الحزام والطريق" في أكتوبر المقبل، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

"الحزام والطريق" لتعزيز التنمية 

وفي وقتٍ سابق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مبادرة "الحزام والطريق" تعمل على تعزيز التنمية في العديد من القطاعات الحيوية، والتي تُعد ذات أولوية لمصر في إطار رؤيتها التنموية لعام 2030 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، كما تتفق مع أولوياتنا التنموية، من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في دورته العاشرة بالمملكة العربية السعودية حول "الاستثمار والتمويل في دول مبادرة الحزام والطريق".

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