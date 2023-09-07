الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مارتيريوس يترأس حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بشرق السكة الحديد

الأنبا مارتيريوس
الأنبا مارتيريوس

احتفل قطاع كنائس شرق السكة الحديد، أمس، بأوائل الثانوية العامة من أبناء كنائس القطاع، وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس بأرض الجنينة بالزاوية الحمراء.
وكرم الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس القطاع، المتفوقين، ثم كرم الطالبة ميرولا غالي الحاصلة على المركز الأول على مستوى محافظة القاهرة في الشهادة الإعدادية، حيث حصلت على الدرجات النهائية في جميع المواد.

ختام مؤتمر "اُجْذُبْنِي وَرَاءَكَ" ببني سويف

وكانت قد اختتمت إيبارشية بني سويف، مؤتمرًا للشباب تحت عنوان "اُجْذُبْنِي وَرَاءَكَ"، في دير السيدة العذراء بقرية بياض التابعة للإيبارشية، والذي نظمته خدمة الشباب على مدار ثلاثة أيام من أمس الأول وحتى اليوم، بحضور نيافة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية.
حاضر في المؤتمر بجانب نيافة الأنبا غبريال نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، وعدد من الآباء الكهنة من داخل الإيبارشية وخارجها، وبلغ عدد المشاركين في المؤتمر ٦٠٠ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية.

من هو الأنبا مارتيريوس؟

وهو من مواليد كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، بتاريخ 14 يناير 1964 م، باسم سمير عزيز عطا الله، وحصل على بكالوريوس التجارة - قسم إدارة الأعمال من جامعه الإسكندرية، وترهب في  27 أكتوبر 1990 م، بدير السيدة العذراء مريم للرهبان الاقباط الارثوذكس بوادي النطرون، والمعروف بدير السريان، ورسم اسقفا عام 2001 بيد البابا الراحل شنودة الثالث رقم 117 في تعداد باباوات الكنيسة المصرية.

وخدم في كنيسة الشهيد مارجرجس بكوم حمادة قبل الرهبنة والاهتمام بوسائل الإيضاح والبروجيكتور، وتمت اختبارات الرهبنة علي يد الأنبا ثاؤفيلوس.

ويعد الأنبا مارتيريوس هو مقرر لجنة (التراث القبطي) الفرعية ومقرر لجنة (المصنفات الفنية) الفرعية بالمجمع المقدس.

وسافر إلى هولندا عام 2000 م. للاشتراك في مؤتمر القبطيات الدولي، وفي حبرية البابا شنوده الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع - لجنة الطقوس.

قطاع كنائس شرق السكة الحديد أوائل الثانوية العامة من أبناء كنائس القطاع كنيسة الشهيد مار جرجس بأرض الجنينة بالزاوية الحمراء الانبا مارتيروس الاسقف العام كنيسة

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