الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التعبة والإحصاء": معدلات الإنجاب فى بورسعيد مثل الدول الأوروبية

معدلات الإنجاب
معدلات الإنجاب

قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدلات الإنجاب في محافظة بورسعيد مثل الدول الأوروبية، فكل 10 سيدات ينجبن 18 طفلًا.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة "أون"، أن محافظة بورسعيد من أفضل المحافظات في مصر من حيث التنمية البشرية، فتعليم سكان بورسعيد وصحتهم وثقافتهم ومعلوماتهم الأفضل على مستوى محافظات الجمهورية، متابعًا: "مفيش نسبة فقر عالية خاصة بين السيدات".

أسيوط وسوهاج المحافظتان الأعلى إنجابا على مستوى الجمهورية

ولفت مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن محافظة أسيوط وسوهاج من أعلى المحافظات في معدلات الإنجاب في مصر، وخاصة ريف الصعيد هو أعلى مستوى إنجاب.

وتابع: "عندنا تباين كبير مرتبط بنسبة الأمية بين السيدات في الصعيد عن الوجه البحري، فالصعيد على سبيل المثال معدلات الفقر فيه مرتفعة، والأسر تتعامل مع الأطفال على أنهم عزوة".

وأكد أن مشكلة الزيادة السكانية في مصر متشعبة، ويجب التعامل معها بلا مركزية؛ لأن لها أبعاد اقتصادية واجتماعية تؤثر في الوضع السكاني.

حسين عبد العزيز الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء محافظة بورسعيد ساره حازم برنامج كل الزوايا

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