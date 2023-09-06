نسمة محجوب": نقل "الحياة" لمهرجان القلعة أوصل صوتنا للملايين

أكدت الفنانة نسمة محجوب أن غناءها في مهرجان القلعة من أحلى الحفلات التي تقيمها، موضحةً أن الحفل هذا العام به اختلاف وهو الجمهور الجديد الذي يسمعها لأول مرة.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

أضافت "محجوب" خلال حوارها مع الإعلامية أميرة العادلي على قناة "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ31، أنها تحصل على خبرات متنوعة مع مرور السنين، وكل عام تغني بشكل مختلف بسبب النضج والمشاعر والتفاصيل الجديدة، متابعة أن فكرة نقل الحفل بشكل حصري على قناة "الحياة" مهم للغاية لأنه جعل صوت الفنانين يصل إلى الجمهور والملايين خاصةً وأن القناة كبيرة ومهمة.

قدمت الفنانة الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة على فكرهم الدائم لتطوير المهرجانات وإعطاء الفرص للفنانين أصحاب المواهب الذين على بداية طريق فنهم، إلى جانب الميجا ستار، مشددةً على الحفل أصبح ساحة من الفن المختلف بكل الفئات.

وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الافتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

تذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.

https://fb.watch/mUDmF8dpnd/?mibextid=4ZEvyM