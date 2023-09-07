مصر تواجه روسيا.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-9-2023

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباريات كرة القدم في المواجهات المحلية والإقليمية وكذلك الدولية، وجاءت نهاية الأسبوع مليئة بالإثارة لمحبي الكرة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 7- 9- 2023.

مباراة منتخب مصر الأولمبي

يواجه منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عامًا منتخب روسيا وديًا اليوم الخميس 7 سبتمبر، فى معسكر السويس الذي يستمر إلى يوم 11 سبتمبر، استعدادًا لأولمبياد باريس 2024.

ويقود المنتخب المصري البرازيلي روجيرو ميكالي، حيث عقد الأخير اجتماعات تحضيرية للمعسكر مع الجهاز المعاون للمنتخب واطمأن بنفسه على كافة الاستعدادات.

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي كان قد تأهل إلى أولمبياد باريس بعدما نجح في حصد فضية كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت بالمغرب.

مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

ينتظر عشاق كرة القدم اليوم الخميس مباريات كأس أمم أفريقيا دور المجموعات ومنها مباراة الجزائر وتنزانيا الذي قدم من تونس، حيث أقام هناك معسكرا إعداديا، ودخل إلى الجزائر لمواجهة الجزائر اليوم الساعة 07:00 بتوقيت القاهرة.

وتكون المواجهة بين الفريقين على ملعب “19 ماي 1956” لحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، ويُدرّب منتخب تنزانيا الجزائري عادل عمروش، الذين يُمكن للاعبيه العبور إلى “كان” كوت ديفوار، شريطة الفوز أو التعادل وفي حال الخسارة أمام “الخضر”، لن يتأهّلوا إلّا بِهزيمة أوغندا أمام النيجر.

وعن باقي مباريات كأس أفريقيا فجاءت كالتالي: مباراة غانا وجمهورية أفريقيا الوسطى الساعة 04:00 بتوقيت القاهرة، مباراة أنجولا ومدغشقر الساعة 04:00 بتوقيت القاهرة، مباراة تونس وبوتسوانا الساعة 07:00 بتوقيت القاهرة، مباراة النيجر وأوغندا الساعة 07:00 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباريات أمم أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة.