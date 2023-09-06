"الفرصة".. مؤسس "مدرستى": هدفنا تقديم أعلى جودة تعليمية لكل بيت مصرى

عرض المتسابق محمد القباني، مؤسس شركة "مدرستي" منصة تعليمية للطلاب، فكرة مشروعه أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي.

وقال القباني خلال فقرة الدقيقة الواحدة ببرنامج "الفرصة" المُذاع على قناة "ON" إن شركة مدرستي هي منصة تعليمية هدفها تكافؤ الفرص التعليمية في مصر.

وأضاف: "هدفنا تقديم أعلى جودة تعليمية لكل بيت مصري"، موضحًا أننا نعاني من مشكلة كبيرة في مصر وهي أننا نزيد كل عام حوالي 2 مليون طالب، معلقًا: "لا توجد دولة نامية في العالم تستطيع استيعاب تلك الزيادة من حيث بناء مدارس كافية وتقديم كفاءات كافية من المدرسين لتعليم الطلاب".

وتابع: "التعليم على منصة مدرستي يكون من خلال فيديوهات تفاعلية لشرح كل تفصيلة في المنهج، لدينا أغانٍ تعليمية لتثبيت المعلومة عند الطلاب، بالإضافة إلى حصص مباشرة يوميًا مع أكفأ المدرسين لمساعدة الطلاب في أي أسئلة".

مؤسس “مدرستي”: نخفف عبء الدروس الخصوصية على أولياء الأمور

واستكمل: "بالإضافة إلى بنك أسئلة وامتحانات بإجابات فورية لتدريب الطالب، معانا الطالب يفهم والمعلومة والتجربة كلها ممتعة، ونخفف عبء الدروس الخصوصية على أولياء الأمور، وهدفنا تقديم أعلى جودة تعليم لكل بيت في مصر".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".