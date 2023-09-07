الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط تشكيل عصابى بدمياط لتنظيمه مراهنات جنونية للدراجات النارية على الطرق العامة

متهم
متهم

تمكنت قوة أمنية من مديرية أمن دمياط، من ضبط تشكيل عصابي بتهمة تدبير وتنظيم مراهنات الأعمال الجنونية للدراجات النارية بالطرق العامة، حيث نجحت إدارة مرور دمياط في ضبط عدد ثلاثة أشخاص تم رصد فيديوهات لهم عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم الأعمال شديدة الخطورة بالنسبة للدراجات على الطرق العامة، وكذلك تنظيم مراهنات وتجميع الشباب مما يسبب خطورة عليهم وعلى الآخرين، وكذلك بث مقاطع فيديو بهدف كسب الأموال بطريقة غير مشروعة.

وتم التحفظ عليهم بمعرفة النيابة العامة لحين ورود التحريات، بعد أن تم تحرير محضر شرطي بالواقعة.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد شنوا حملات غاضبة بسبب سباقات الدراجات البخارية سواء على طريق رأس البر أو طريق دمياط الجديدة بسبب تكرار وقوع الحوادث المرورية، والتي أسفرت عن وقوع إصابات وحالات وفاة بصورة أسبوعية، مما يعد خطرا داهما على شباب محافظة دمياط.

من جهة أخرى، أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن اعتماد عدد ٥ عزب تابعة لمراكز دمياط، كفر البطيخ، كفر سعد، وفارسكور، وذلك ضمن خطة التعاون بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفقًا لأعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٣ المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب الجمهورية.

وأشارت محافظ دمياط مجددًا إلى أنه يجرى وبشكل دوري اعتماد عدد آخر من العزب من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بعد مراجعتها واستيفاء كافة الإجراءات الخاصة بذلك، بما يساهم في تحقيق التنمية بهذا الملف ويلبي كافة المعايير الخاصة بالتجمعات العمرانية.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد ٦٠ عزبة تابعين لمراكز "دمياط، كفر البطيخ، فارسكور"، وذلك ضمن خطة التعاون بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني،  وفي إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزارة رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٣ المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظات، حيث تم اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد ٥ قرى بمركز دمياط، و٤٠ قرية بمركز فارسكور، و كذلك عدد ٨ قرى بمركز الزرقا، و٧ قرى بمركز كفر البطيخ.

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