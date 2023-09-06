صحف لـ"القاهرة الإخبارية": فشل جميع المخططات الأمريكية لطرد روسيا من أوكرانيا

قال إيهاب عمر، الكاتب الصحفي بالأهرام، إن الكروت التي راهنت عليها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب للضغط على الجانب الروسي وطرده من الأراضي الأوكرانية فشلت بالكامل ماعدا الخيار الأخير المتمثل في الذخائر النووية التي يتم تصنيفها في بعض الدول أنها سلاح نووي.

فشل المخططات الأمريكية

وأكد إيهاب عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ملف اليوم” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن أمريكا راهنت على الفشل الروسي في شرق أوكرانيا، كما راهنت على تمرد فاجنر وانهيار منظومة الجيش الروسي، ونتيجة فشل هذه المخططات الأمريكية استمرت القوات الروسية على أراضي أوكرانيا حتى هذا التوقيت.

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت مستمرة في دعم أوكرانيا بالمال والسلاح لأن الانتصار الروسي يعني التراجع الأمريكي للخلف.

فساد بالجيش الأوكراني

وتابع: "في الفترة الأخيرة ظهرت رائحة تسلل الأسلحة الأوكرانية المرسلة إلى كييف من قبل الدول الأوروبية بصورة غير شرعية، حيث دلت هذه القضية على وجود شبكة من الفساد داخل الحكومة الأوكرانية تقوم باستخلاص هذه المساعدات العسكرية والطبية والإنسانية المرسلة إلى كييف، فبدلاً من ضخ تلك المساعدات إلى المناطق التي بحاجة إليها تقوم بضخها في الأسواق الموازية الغير شرعية، وكان هناك حديث في البرلمان الأوكراني حول تورط الكثير من الشخصيات القيادية في هذا الأمر قبل أن يقدم وزير الدفاع الأوكرانية نفسه كبش فداء لهذه التحقيقات".