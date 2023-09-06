قصور الثقافة تناقش دور المجتمع المدني في العمل الخيري

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ندوة بعنوان "دور المجتمع المدني في العمل الخيري'' بمكتبة الطفل والشباب بسنورس بالفيوم، بمشاركة الأدباء الدكتور عمر صوفي، أحمد قرني، وأحمد طوسون.يأتي ذلك في إطار احتفالًا باليوم العالمي للعمل الخيري.

استهل الدكتور عمر صوفي حديثه بتعريف العمل الخيري التطوعي، موضحًا أنه تقديم خدمة أو مساعدة لفئة معينة مستحقة، بهدف تنمية المجتمع وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، مما ينعكس بطريقة إيجابية على الإنسان.

من جانبه أوضح الكاتب أحمد طوسون أن العمل التطوعي يعد بمثابة ثقافة تتوارثها الأجيال وتكتسبها المجتمعات، فمن خلال المؤسسات التطوعية الخيرية يتاح لكافة الأفراد الفرصة للمساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي، هذا إلى جانب تقوية العلاقات الاجتماعية، مما يجعل المجتمعات أكثر مرونة.

وفي ختام اللقاء أكد الأديب أحمد قرني على أهمية العمل الخيري نظرًا لدوره في تحسين الوضع الاجتماعي، وحماية الموروثات الثقافية، وتعزيز حقوق الأفراد، موصيا بتحويله إلى ثقافة وسلوك مجتمعي راسخ في الشخصية المصرية.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، نظم قسم التمكين الثقافي ورشة أشغال يدوية بمركز أكاديمية الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، تم خلالها تدريب الأطفال على عمل اكسسوارات بالخرز، إشراف كل من سناء قناوي وغادة أحمد.

وفي مكتبة جرفس الفرعية، ناقشت أسماء محمد كتاب ''نور العيون - من أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة'' للمؤلف عبد التواب يوسف، والذي يتناول فيه قصة طفل كفيف يروي معاناته مع الظلام، ولكنه لم ييأس ويتخذ من عميد الأدب العربي طه حسين وقدوة يسير على نهجها.

وبالتعاون مع قسم الثقافة العامة بالفرع، عقد بيت ثقافة طامية أمسية شعرية بمشاركة الشعراء محمد حافظ أغا، أحمد جمال، محمد جمعة، بينما نفذت مكتبة الطفل مسابقة ثقافية إشراف انتصار فتحي وعبير ناجي.