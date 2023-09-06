تعرف على الفعاليات الأدبية للهيئة العامة لقصور الثقافة بأسيوط

شهد فرع ثقافة أسيوط، عددا من الفعاليات الثقافية بمواقعه التابعة، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

ونظم نادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط ملتقى ثقافيا، بمشاركة نخبة من الشعراء والأدباء، حيث قدموا خلاله فعاليات متنوعة منها ورشة في علم العروض تناول خلالها الأديب الدكتور سيد عبد الرازق، “أوزان البحور” مع بعض التطبيقات العملية.

كما قدم الأديب رأفت عزمي رئيس نادي الأدب، ورشة لغوية تحدث خلالها عن حروف الجر، وتبارى الشعراء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية وشعر الحلمنتيشي، بحضور نخبة من الأدباء منهم الأديب أيمن رجب طاهر والكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، والأديبة الدكتورة فاطمة الشريف.

وشهد نادي الأدب بقصر ثقافة الغنايم برئاسة الأديب أنور فتحي، حفل توقيع ديوان "تبا لها" للشاعر عبد الرؤوف عبد اللطيف، والفائز بمسابقة النشر الإقليمي عن عام 2022، وذلك ضمن الفعاليات المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل، والتي يقدمها فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

وبدأت الفعاليات بكلمة الشاعر ياسر النجدي الذي أدار اللقاء، وأوضح خلاله العلاقة المتبادلة بين الأدب والثقافة، وأن الأدب يلعب دورا مهما في تعميق الثقافة كونه الداعم الأول لها، بينما تفتح الثقافة ذراعيها لكل عشاق الأدب بأنواعه كافة.

وتخلل الحفل دراسة نقدية للديوان قدمها كل من الدكتور هاني درغام، والشاعر عبد الحافظ بخيت، والشاعر ياسر النجدي، أثنوا خلالها على الديوان، موضحين مواطن الجمال فيه، ووجه درغام دعوة بضرورة قراءة الديوان والاستمتاع بالقصائد الشعرية التي يشملها.

وتلى ذلك أمسية شعرية لعدد من الشعراء الشباب قدموا خلالها باقة متنوعة من قصائد الفصحى والعامية، واختتم اليوم بتكريم الأديب علي فتحي؛ لما قدمه من محتوى أدبي ثرى خلال فترة توليه رئاسة نادى أدب الغنايم، وذلك بحضور كل من حسين صبرة الرئيس الأسبق للإدارة المركزية للشئون الثقافية بهيئة قصور الثقافة، ومصطفى العطيفي رئيس مركز ومدينة الغنايم ولفيف من أدباء الصعيد.