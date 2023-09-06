بسبب الخيانة.. هل انفصلت ناتالى بورتمان عن زوجها بنجامين ميليبيد؟

تم التقاط صور خاصة للنجمة الأمريكية ناتالي بورتمان وزوجها بنجامين ميليبيد معًا في باريس، بعد 3 أشهر من تقرير كشف عن مشاكل في زواجهما، ولكن الصور قد تكون مؤكدة للخلافات بين الثنائي.

طلاق غير معلن

شوهدت بورتمان، 42 عامًا وميليبيد، 46 عامًا، يقضيان بعض الوقت مع أطفالهما أليف ، 12 عامًا، وأماليا، 6 أعوام، كما أظهرت الصور التي حصلت عليها صحيفة ديلي ميل، عدم ارتداء الزوجين خواتم زفافهما.



وشوهدت بورتمان في وقت لاحق بدون خاتم زواجها في ألمانيا يوم الثلاثاء أثناء حضورها مؤتمر IAA حول التنقل المستدام بأسعار معقولة في ميونيخ.

خيانة ميلبيد لزوجته "نتالي بورتمان"

في يونيو، نشر موقع Voici الفرنسي مقالاً يزعم أن ميليبيد كان على علاقة خارج نطاق الزواج، ومنذ ذلك الحين، شوهدت بورتمان علنًا بدون خاتم زواجها عدة مرات، كردة فعل على شعورها بالخيانة.

وقال مصدر لمجلة PEOPLE قريب من ميليبيد وبورتمان في يونيو:"إن الزوج يعلم أنه ارتكب خطأً فادحًا، وهو يبذل كل ما في وسعه لجعل ناتالي تسامحه وتحافظ على تماسك أسرتهما".

أضاف المصدر"ناتالي شخصية تقدس الخصوصية بشكل لا يصدق وليس لديها أي نية لإظهار خلافاتها مع زوجها في وسائل الإعلام، حيث أن أولويتها الكبرى هي حماية أطفالها وخصوصيتهم".

وشوهد الزوجان معًا مؤخرًا في 20 أغسطس، عندما حضرا المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات FIFA مع ابنهما أليف.

من هي نتالي بورتمان؟

هى ممثلة ومخرجة أفلام ومنتجة تحمل الجنسية الأمريكية والإسرائيلية، ولدت في 9 يونيو 1981 حيث فازت بجائزة الجولدن جلوب وترشحت لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم أقرب، كما نالت في 2003 شهادة بكالوريوس في علم النفس من جامعة هارفارد.