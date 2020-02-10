الإسرائيلية ناتالى بورتمان تُثير الجدل بحفل الأوسكار 2020

أثارت الفنانة الأمريكية ذو الأصول الإسرائيلية ناتالي بورتمان، الجدل خلال تواجدها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 في دورته الـ92، والمقام على مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس.وظهرت «ناتالي» وهي مرتدية لفستان كتبت علية أسماء المخرجات اللواتي حققن نجاح كبير خلال العام الحالي، ولم يتم ترشيحهم للأوسكار خلال حفل هذا العام، وهو ما أثار الجدل على السجادة الحمراء.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.وتشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال عام 2019، وهي الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا معًا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، كل من: «Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women».