الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الذكاء الاصطناعي والإبداع".. ندوة بمركز جمال عبدالناصر غدًا

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي والإبداع

ينظم مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى السادسة من مساء غدٍ لقاء البيت الشهري، تحت عنوان"الذكاء الاصطناعي والإبداع" .

ندوة الذكاء الاصطناعي والإبداع

ويستضيف اللقاء المهندس محمد حنفي، مدير أكاديمية التسويق، بمعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات.

ويدور الحديث حول القضايا التي يثيرها ابداع الذكاء الاصطناعى وعلاقته باللغة والابداع والعاطفة، وإمكانية وجود ترابط بينهم، اللقاء تقديم الكاتبة "هبة يونس" .

وسلسلة  "لقاء البيت" هو لقاء شهري متنوع يناقش عدد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والإجتماعية، لتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي، ونقله وإتاحة الفرصة للتجارب والمبادرات الواعدة إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية.

الذكاء الاصطناعي الابداع وزارة الاتصالات صندوق التنمية الثقافية مركز جمال عبد الناصر

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