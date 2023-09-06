الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آدم الشرقاوى: تخوفت من تجربة "5 جولات" ودخول الجمهور لفيلمى هو التحدى

آدم الشرقاوي
آدم الشرقاوي

أكد الفنان الشاب آدم الشرقاوي أنه تخوف جدًا من إسناد دور البطولة له في فيلم "5 جولات" وقال إنه لم يستطع النوم بشكل جيد منذ انتهاء تصوير العمل بسبب القلق.

وأضاف: "انتظرت بفارغ الصبر نزول الفيلم بدور العرض، وقلقت جدًا من ردود أفعال الجمهور لأنه هو العامل الأكبر في نجاح أي عمل وأي فنان سواء في السينما أو الدراما وفي نفس الوقت شعرت بحماس شديد  للعمل، لأنه تجربة ومشروع مختلف.

فيلم "5 جولات" بطولة آدم الشرقاوي

وكشف آدم لـ"الدستور" عن شخصيته بالفيلم قائلًا: "أقدم شخصية فارس وهو لاعب للعبة mma، مؤكدًا أن الفيلم أول تحدٍ له خاصة أنه يقدم شخصية مصرية خالصة وهي المرة الأولى. ففي أعماله السابقة كان الاعتماد على أنه شخص أجنبي يعود لمصر".

وأضاف الفيلم به تفاصيل كثيرة واحتجت لوقت طويل للتعلم والتعرف على تفاصيل اللعبة خاصة أنها مجهولة للبعض، ولكن انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة في الدول العربية وأمريكا وأوروبا.

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وأكد أنه تدرب لمدة 6 أشهر على اللعبة حتى أتقنها تمامًا، مشيرًا إلى أنه واجه العديد من الصعوبات خاصة أنه كان يتدرب يوميًا لأكثر من أربع أو خمس مرات في اليوم وحدثت له إصابة شديدة في أحد التدريبات.

وأضاف، قمت بعمل معايشة مع اللاعبين بشكل كامل عن معيشتهم وطريقة تفكيرهم وتصرفاتهم المختلفة وتعاملهم سواء في الحياة العادية أو مع اللاعبين المنافسين. 

وأشار آدم إلى أنه رفض عددًا من الأعمال سواء السينمائية أو التليفزيونية من أجل "5 جولات"، موضحًا أنه تخوف جدًا من فكرة البطولة لأنها جاءت بشكل مبكر جدًا.

وقال: "لازم تبني تاريخ مع الجمهور علشان يدخلك فيلم تتحمل مسئوليته بالكامل وأعتقد أنه كان لازم آخد خطوات علشان الجمهور يعرفني أكتر علشان يدخل فيلمي من بطولتي".

ولفت إلى أن التحدي بالنسبة له هو أن الجمهور يحضر الفيلم. 

وأكد أن أسرة الفيلم تقدم عملًا مختلفًا وفكرة جديدة، وأن ما يهمه في المقام الأول أن يفرض الفيلم نفسه وسط هذه المجموعة الكبيرة من الأعمال المتميزة، وليس التنافس لأن الأعمال الموجودة على الساحة لنجوم كبار.

فيلم 5 جولات بطولة آدم الشرقاوي فيلم 5 جولات آدم الشرقاوي الجمهور معايشة

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