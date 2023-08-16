اليوم.. طرح "العميل صفر" و"5 جولات" و"وش في وش" بدور العرض السينمائي

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر اليوم عددا من الأفلام الجديدة ضمن منافسات موسم صيف 2023 السينمائي.

وتشهد قائمة الأفلام طرح 3 أفلام سينمائية لنجوم الفن ومنها “العميل صفر” و"5 جولات" و “وش في وش”.

وأقام صناع هذه الأفلام خلال اليومين الماضيين عروضا خاصة لأفلامهم في عدد من دور السينما وحرص أبطالها على الحضور وسط مجموعة من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم تفاصيل وقصص هذه الأفلام :

العميل صفر

تدور أحداث فيلم "العميل صفر" لـ أكرم حسني في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم بأن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. يظهر أكرم حسني في مقدمة البوستر التشويقي مرتديا رداء استحمام وزعانف في قدميه وغطاء رأس "بونيه" ويرفع مسدسا في محاكاة ساخرة لوقفة جيمس بوند الشهيرة.



فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

وش في وش

يتناول فيلم “وش في وش” بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل قصص مختلفة بين كل ثنائى في العائلتين، حيث توجد قصة شريف (محمد ممدوح) وداليا (أمينة خليل)، وقصة وائل (محمد شاهين) وسلمى (أسماء جلال)، وحكاية نانا (أنوشكا) ومهاب (سامى مغاورى)، وحكاية عزيز (بيومى فؤاد) وزينب (سلوى محمد على) وقصة كحول (محمود الليثى) وشيماء (دنيا سامى) إضافة إلى حكاية سليم (أحمد خالد صالح) و مجدي (خالد كمال).

وفيلم “وش في وش” من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، سلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

5 جولات

يعتبر فيلم خمس جولات هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداثه حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

والفيلم من بطولة النجم ماجد المصري، آدم شرقاوي، نور النبوي، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.